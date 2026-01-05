自由電子報
娛樂 最新消息

小寒節氣保養 吹風機「吹身體部位」馬上舒緩不適

小寒節氣保養可以善用吹風機。（彭老師提供）小寒節氣保養可以善用吹風機。（彭老師提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕今（5）日起節氣進入「小寒」，麗澤家人．恩澤堂的彭繼祖老師表示，小寒，寒，也是包「含」，寒也是「還」，把成績單還給你的時候，因果好還、其事好還，把你以前的努力成果還給你。而這個節氣可以善用吹風機吹暖肚臍、肚子周圍，並且多喝何首烏湯、麻油黑木耳炒薑絲，幫助腎氣順暢。

彭繼祖是很多藝人的氣功、國學老師。（記者胡如虹攝）彭繼祖是很多藝人的氣功、國學老師。（記者胡如虹攝）

歌仔戲國寶楊麗花、名舞蹈家曹金鈴和金鐘視帝陳亞蘭的佛學、氣功老師彭繼祖，分享「小寒」節氣的養生之道，「小寒」天氣寒冷、血管收縮，會影響到頭痛、頭暈，是頭部缺氧導致。腳、腰背受寒，鼻子就不通。若感覺眼睛特別刺痛，要留意眼睛的防風及保暖。

「身體受寒，也會導致胃腸不舒服、拉肚子。可善用吹風機（最好能用負離子吹風機），吹暖肚臍、肚子周圍；吹1分鐘、吹吹停停、分5～10次進行。如果膝蓋不舒服，就吹膝蓋後方、肩頸不舒服就吹肩頸。幫助驅除寒氣。」彭老師表示，人體的氣血運行遇寒則凝，血液到腦部的速度變慢，人的反應也會變慢。寒就易淤塞，如果流通不良，就容易引發血壓不穩定、栓塞性中風。

由於「小寒」天冷溫差變化大，也容易出現頭痛、肩痛、膏肓痛、眼睛霧霧的，如果有這些症狀，可能是身體的氣卡住，刮痧刮肩膀、膏肓、手臂，把體內的氣導引出去。此時刮痧速度要慢不能快，才能能深入至肌肉層。

冬天喝水不足、膀胱經易不通暢，也會產生頭痛、頸脖硬、肩頸痛、耳鳴、耳聾、中耳炎、外耳道炎、腮腺炎、目赤流淚、目黃。膀胱經經過腦部，不順暢時會影響腦的運作而神智不清、錯亂，所以冬天更要記得多喝溫水，補充身體的水份。

《小寒節氣保健》　

1.疏頭：雙手指腹在頭畫井、畫圈圈、由前往後腦疏，每個動作各15次。讓頭頂溫暖。

2.扣齒：用手指頭敲臉頰 （牙關）。

3.揉擰耳朵：手心壓耳、向後逆時針轉圈揉擦100下。用力向上、向旁、向下擰耳朵。

4.搓腰：反手、用手心搓後腰眼，轉圈搓100下。

5. 飲食：喝何首烏湯。多補充黑色食物，黑木耳、黑芝麻、紫米、黑豆、荸薺、麻油黑木耳炒薑絲，幫助腎氣順暢。

body

