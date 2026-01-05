自由電子報
《陽光女子合唱團》票房破千萬！特別場直接「現場唱」催淚延續

《陽光女子合唱團》全台票房破千萬。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》全台票房破千萬。（壹壹喜喜提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《陽光女子合唱團》憑藉動人口碑，全台票房正式突破台幣千萬。電影昨（4）日在喜樂時代影城今日店舉辦特別場，邀請橫跨不同世代的「海歸人聲合唱團」走進影廳，以現場純人聲演唱，讓電影情緒從銀幕延伸至觀眾身邊，打造一場不只是「看電影」，而是「被陪伴」的觀影體驗。

《陽光女子合唱團》特別場的現場演唱感動不少觀眾。（喜樂時代影城提供）《陽光女子合唱團》特別場的現場演唱感動不少觀眾。（喜樂時代影城提供）

這場特別場最動人之處，在於現實與電影情節的重疊，海歸人聲合唱團中，有兩名團員也參與電影演出，飾演前往女子監獄演出的合唱團成員。當熟悉的身影從銀幕走向觀眾眼前，唱起象徵希望與重生的旋律，故事不再只是虛構，而成為正在發生的情感交流。

本次特別場，海歸人聲合唱團演唱《守著陽光守著你》、《Circle of Life》與《Amazing Grace》等多首經典曲目。當歌聲在影廳中緩緩響起，層層堆疊的人聲，讓觀眾在觀影之外，也能近距離感受合唱所傳遞的情感力量。

《陽光女子合唱團》特別場，邀請橫跨不同世代的「海歸人聲合唱團」現場演唱。（喜樂時代影城提供）《陽光女子合唱團》特別場，邀請橫跨不同世代的「海歸人聲合唱團」現場演唱。（喜樂時代影城提供）

純人聲的呈現沒有多餘裝飾，情感卻更加直接。副歌響起時，不少觀眾悄悄拭淚，也有人輕聲跟著旋律哼唱；演出結束後，現場一度靜默數秒，彷彿大家都捨不得從情緒中抽離。音樂總監暨指揮謝斯韻表示，希望透過更細膩的聲部安排，讓觀眾在影廳中感受到陪伴與希望的力量。

導演林孝謙日前也於社群分享，電影歷經3年多籌備，終於與觀眾見面。他形容《陽光女子合唱團》是一部關於「愛」與「陪伴」的作品，就像在人生低谷時接住你的人，也是在歡笑時陪你放聲大笑的朋友。

他期盼觀眾能透過故事重新找回愛人的能力，理解生命交付給我們的課題，「這，就是電影的魔力。」《陽光女子合唱團》持續在台上映中。

