娛樂 電視

何妤玟被叫阿姨反應曝光 笑回像聽女兒唱歌一樣

〔記者林欣穎／台北報導〕康康主持中視《綜藝一級棒》，連續三周收視奪冠，上週節目播出「我的夢中情人」主題，歌手一連飆唱多首好歌，收視開出2.58亮眼成績。

吳美琳（左）媽媽比何妤玟年紀還小。（中視提供）吳美琳（左）媽媽比何妤玟年紀還小。（中視提供）

節目中，年紀最年輕的歌手吳美琳在詮唱《情人的關懷》一曲時，引起大來賓何妤玟的高度共鳴，「我內在有感動到，美琳講了一句話，說她媽媽72年次，她媽媽比我年紀還小，所以聽她唱歌的時候就像是好像聽到自己女兒在唱歌。」不料主持人許志豪挖了一個坑給吳美琳，「吳美琳很懂禮貌，她知道何妤玟要來，就說『妤玟阿姨今天要來』。」吳美琳一聽趕緊否認，但何妤玟仍被激到，當場把給了吳美琳的讚牌又收回來，這段爆笑的互動竟掀起收視最高點3.04，也成為當集最吸睛的看點。

陳孟賢（左）示範搞笑天兵刺槍術。（中視提供）陳孟賢（左）示範搞笑天兵刺槍術。（中視提供）

該集「那一年，我們的軍中情人」歌中劇笑料百出，引發觀眾迴響，其中主持人陳孟賢穿上軍裝，自信滿滿的示範刺槍術，但喊出「前進突刺～刺」，卻是帶著嬌氣嗲聲，令眾人噴笑跌坐在地，連帶收視也飆至2.91。節目官方臉書也釋出新一集預告，再度邀來台語天王蔡小虎，影片一出立馬吸引千人按讚。

