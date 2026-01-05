自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宮﨑駿今85歲生日！《魔法公主》IMAX 4K震撼登台

吉卜力經典動畫《魔法公主》獲譽「宮﨑駿顛峰代表作」。（甲上娛樂提供）吉卜力經典動畫《魔法公主》獲譽「宮﨑駿顛峰代表作」。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕吉卜力經典動畫《魔法公主》全新IMAX 4K修復版確定登上台灣大銀幕，片商在今天（5日）選在宮﨑駿85歲生日之際，宣布好消息。此為吉卜力經典鉅作首度以IMAX、4K規格呈現，除了高解析細緻畫質以外，音色也更為清晰，更添電影觀賞沉浸感，全面在大銀幕釋放震撼魅力。

《魔法公主》為吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑。（甲上娛樂提供）《魔法公主》為吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑。（甲上娛樂提供）

宮﨑駿作品風靡全球，回顧吉卜力正式打入國際市場的重要里程碑，正是他於1997年推出的吉卜力第十部動畫長片《魔法公主》。電影上映當年即創下日本影史最高票房193億日圓紀錄，並在2020年重映後累積票房突破202億日圓，至今仍被譽為宮﨑駿生涯中最具規模，也最具思想重量的代表作之一。

《魔法公主》全新IMAX 4K修復版正式海報。（甲上娛樂提供）《魔法公主》全新IMAX 4K修復版正式海報。（甲上娛樂提供）

宮﨑駿以原始森林、神祇與人類衝突構築出的《魔法公主》，本就需要「被包圍」的大銀幕觀影體驗，才能感受其壓迫感與重量。透過IMAX大銀幕，森林不再只是背景，而是向觀眾延伸而來的生命體，每一次風聲、每一束光影，都讓人重新意識到大自然的巨大與人類的渺小。

為了讓《魔法公主》能在IMAX大銀幕上呈現最接近原始創作的視聽體驗，吉卜力工作室特別製作全新的4K數位修復母帶。此次修復計畫源自北美發行商希望以更高規格放映吉卜力作品的提案，面對現今戲院全面4K化的放映環境，吉卜力選擇不再仰賴2K影像即時升頻，而是親自掌握影像品質，打造原生4K版本，確保在IMAX大銀幕上得以展現更完整的視聽覺層次與沉浸感。

台灣片商同步曝光IMAX版主視覺海報，畫面以幽深濃密的原始森林為主體，自天而降的光束宛如神域降臨，魔法公主小桑與山犬神莫娜並肩而立，呼應電影探討的人類與自然衝突與共存命題。小桑直視前方、戴著象徵人神界線的紅色面具，而散落林間的木靈靜靜注視一切，彷彿邀請觀眾再次踏入這片既壯麗又殘酷的奇幻冒險。

《魔法公主》全新IMAX 4K修復版將於1月23日在台上映，4K數位修復版於1月29日接續登場，更多電影相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中