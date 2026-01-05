自由電子報
娛樂 最新消息

洪榮宏「包尿布」上陣練團！攝護腺動刀治療急撇罹癌

洪榮宏1月17日在高流舉辦「舊情綿綿」演唱會。（阿爾發音樂提供）洪榮宏1月17日在高流舉辦「舊情綿綿」演唱會。（阿爾發音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語天王洪榮宏1月17日在高流舉辦「舊情綿綿」演唱會，他十月底時攝護腺動刀，今天排練時被問到恢復狀況，透露已經回復到小孩子的狀況，「尿速很快」，不過他仍擔心尿急會忍不住，今天仍是「包尿布」練團。

洪榮宏術後恢復狀況良好。（翻攝自臉書）洪榮宏術後恢復狀況良好。（翻攝自臉書）

洪榮宏之前攝護腺出狀況，不少歌迷很擔心是癌症，他今天特地解釋僅是攝護腺腫大的問題，導致拍片、開車都沒法憋尿，頻尿的次數也很多，晚上得一直起來，加上醫生評估腫的範圍已經超過80%，所以決定去開刀。

洪榮宏1月17日在高流舉辦「舊情綿綿」演唱會。（阿爾發音樂提供）洪榮宏1月17日在高流舉辦「舊情綿綿」演唱會。（阿爾發音樂提供）

他術後至今兩個多月，透露頭一個月爬樓梯、拿重物都會影響，「那個『地方』很敏感，我很怕痛，怕痛指數非常高。」當時有試著練唱，但發現有難度，不過經過這段時間的休養，已經恢復得差不多，頻尿的狀況也有大幅改善，還自豪說：「尿速很快！像小孩子一樣。」只可惜身體還停留在開刀前的記憶，需要一段時間適應。

至於余天之前曾透露，動完攝護腺癌後下面「不能用」，洪榮宏聽聞則笑說：「還不知道，前一陣子都還在痛。」也自爆「醫生說還可以用五十年」但他用不到。

今天他與25歲的兒子洪亮一起練團，父子倆合唱《阿爸》，這次兒子也將擔任演唱會的嘉賓，他強調會給兒子酬勞，也預告其他的嘉賓「很特別、年輕掛」，會給觀眾很大的驚喜。

