《花樣少年少女》作者病逝享年50歲！動畫致敬中條比紗也：請安息

《花樣少年少女》推出電視動畫。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣動漫《花樣少年少女》推出電視動畫，第一集在4日開播，結尾也特別向原作者中條比紗也（中条比紗也）老師哀悼，表達敬意。

《花樣少年少女》是中條比紗也在1996年至2004年於少女漫畫雜誌《花與夢》連載的作品，講述女主角蘆屋瑞稀為了見到自己的偶像、跳高選手佐野泉，因此女扮男裝潛入男校，並與佐野泉成為室友，展開一段既危險又曖昧的校園生活。該部漫畫曾被改編為日本、台灣以及韓國版，日本由堀北真希、小栗旬演出，台灣則是ELLA與吳尊，韓版《致美麗的你》是雪莉、珉豪。

請繼續往下閱讀...

《花樣少年少女》動畫第一集得最後，特別向原作者中條比紗也致敬。（翻攝自LINE TV）

在連載結束後22年，首度推出電視動畫，還找來YOASOBI獻唱主題曲《アドレナ》。遺憾的是原作者中條比紗也永遠看不到，因為中條比紗也已在2023年10月20日因心臟病過世，享年50歲，不過中條比紗也生前已看過動畫的草圖以及劇本，也非常期待動畫。動畫也為表達對中條比紗也的敬意，在第一集最後寫著：「向原作者中條比紗也老師，致上最深的敬意與感謝，願其安息。」《花樣少年少女》於動畫瘋、LINE TV上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法