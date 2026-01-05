自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《花樣少年少女》作者病逝享年50歲！動畫致敬中條比紗也：請安息

《花樣少年少女》推出電視動畫。（翻攝自X）《花樣少年少女》推出電視動畫。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣動漫《花樣少年少女》推出電視動畫，第一集在4日開播，結尾也特別向原作者中條比紗也（中条比紗也）老師哀悼，表達敬意。

《花樣少年少女》是中條比紗也在1996年至2004年於少女漫畫雜誌《花與夢》連載的作品，講述女主角蘆屋瑞稀為了見到自己的偶像、跳高選手佐野泉，因此女扮男裝潛入男校，並與佐野泉成為室友，展開一段既危險又曖昧的校園生活。該部漫畫曾被改編為日本、台灣以及韓國版，日本由堀北真希、小栗旬演出，台灣則是ELLA與吳尊，韓版《致美麗的你》是雪莉、珉豪。

《花樣少年少女》動畫第一集得最後，特別向原作者中條比紗也致敬。（翻攝自LINE TV）《花樣少年少女》動畫第一集得最後，特別向原作者中條比紗也致敬。（翻攝自LINE TV）

在連載結束後22年，首度推出電視動畫，還找來YOASOBI獻唱主題曲《アドレナ》。遺憾的是原作者中條比紗也永遠看不到，因為中條比紗也已在2023年10月20日因心臟病過世，享年50歲，不過中條比紗也生前已看過動畫的草圖以及劇本，也非常期待動畫。動畫也為表達對中條比紗也的敬意，在第一集最後寫著：「向原作者中條比紗也老師，致上最深的敬意與感謝，願其安息。」《花樣少年少女》於動畫瘋、LINE TV上架。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中