娛樂 音樂

「方丈」也愛派對動物！五月天台中場落幕不忘關心蔡依林「大蟒蛇」

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版演唱會，昨（4日）晚順利在台中洲際棒球場落幕，6場下來總是帶給15萬粉絲歡樂與感動，最終場團員「練肖話」，還不忘關心日前剛在大巨蛋完成演唱會的「Jolin」蔡依林。

阿信開玩笑說鼓手冠佑遠看像火柴棒，近看還是火柴棒，冠佑笑回：「你不能說是大蟒蛇嗎？」機靈的瑪莎馬上接說：「大蟒蛇是Jolin。」逗得全場開心大笑，因為日前Jolin在大巨蛋開唱，超炫道具盡出，還站上大蟒蛇頭頂開唱，讓粉絲驚呼連連，沒想到五月天自己忙演唱會，團員還是沒忘記關注Jolin的精彩演出。

五月天歌迷打扮成方丈敲木魚，阿信（左）也雙手合十唱歌。（相信音樂提供）五月天歌迷打扮成方丈敲木魚，阿信（左）也雙手合十唱歌。（相信音樂提供）

五月天開唱，團員多次貼近歌迷，和歌迷互動，昨晚唱到《派對動物》，阿信走下台時，發現竟有歌迷打扮成「方丈」，阿信也很逗趣，邊唱還雙手合十，歌迷則是敲木魚，逗笑全場。

這次巡演，五月天團員多次玩諧音梗，之前怪獸說：「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠？」答案是「不好意鼠」，笑翻歌迷，昨冠佑也接力，談到：「五月天英文是Mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞Mayday。」全場歌迷又笑成一片。

五月天順利完成台中六場演出，接下來要去馬來西亞開唱。（相信音樂提供）五月天順利完成台中六場演出，接下來要去馬來西亞開唱。（相信音樂提供）

完成台中場演出，五月天1月31日將帶著「回到那一天」25週年巡迴演唱會到馬來西亞站開唱，馬年首唱版將在吉隆坡武吉加里爾國家體育場與歌迷同歡。

