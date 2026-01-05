洪榮宏驚傳婚變親回現況！「開刀沒人陪」認與第三任妻分居

洪榮宏驚傳婚變親回現況。（阿爾發音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台語歌王洪榮宏與第三任歌手老婆「小鄧麗君」張瀞云結婚9年，過往兩人於公於私形影不離，但近半年來兩人在社群上毫無互動，不禁讓外界引發「婚變」的聯想，他今天澄清兩人沒有離婚、配偶欄上還是有人，但也認了老婆回去高雄照顧岳母，兩人已經分居了三個多月，至於上一次聯絡是什麼時候？他沒有正面回應，只苦笑說：「都有在聯絡。」

洪榮宏透露，因為十月中岳母跌倒，所以老婆便回高雄娘家去看顧媽媽。（阿爾發音樂提供）

洪榮宏今天透露，因為十月中岳母跌倒，狀況嚴重到需要開刀，需要人貼身照護，所以老婆便回高雄娘家去看顧媽媽，就連他十月底攝護腺動刀，老婆也不在身旁，至於這次在高流舉辦《舊情綿綿》演唱會，老婆人就在高雄，會不會去看演唱會？他也說：「但是要看岳母（的狀況），應該不方便。」

過往他開唱，張瀞云都會擔任嘉賓或是幫他打理造型，這次也是老婆做嗎？洪榮宏則解釋，因為小巨蛋的造型比較華麗，這次走比較時尚的路線，服裝就做有質感的呈現就好，所以找別人來打理。至於分開這麼久會不會想老婆？他則妙答：「因為以前我也常去加拿大。」意味過去就有分居兩地的習慣。

