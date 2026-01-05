自由電子報
娛樂 歐美

挪威王室爆醜聞 王儲繼子遭控性侵恐令王室團滅

挪威王儲哈康繼子荷伊比遭控性侵。（美聯社）挪威王儲哈康繼子荷伊比遭控性侵。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）長子伯格荷伊比（Marius Borg Høiby）去年8月爆出涉嫌多起性侵、暴力事件，遭檢方提出多達32項刑事指控，最高可判處10年徒刑。雖然荷伊比並無王室頭銜，卻仍被視為挪威王室重大醜聞，王室的地位也遭到嚴重打擊。

荷伊比是梅特瑪麗與前男友所生，之後梅特瑪麗與王儲哈康（Crown Prince Haakon）故無王室頭銜。荷伊比2024年8月4日涉嫌毆打1名女友被捕。

挪威王儲妃梅特瑪麗（左）、王儲繼子荷伊比。（法新社）挪威王儲妃梅特瑪麗（左）、王儲繼子荷伊比。（法新社）

柏格荷伊比是梅特瑪麗與前男友所生的孩子，在王儲哈康（Crown Prince Haakon）迎娶梅特瑪麗前出生。他在2024年8月4日因涉嫌在奧斯陸公寓內毆打1名女友而被捕後，一直接受調查。事後荷伊比坦承自己在酒精與毒品影響下，施暴並破壞物品，並表示自己長期受心理健康問題與物質濫用所苦。同年11月，荷伊比再度因性侵害相關事件遭警方逮捕並短暫羈押。

公共檢察官亨里克斯布（Sturla Henriksbo）向媒體表示，荷伊比被控在4名女性處於睡眠狀態下，對其實施性侵。在至少3起案件中，他當天才認識受害者，並在兩情相悅下發生性行為，隨後才涉嫌性侵。荷伊比還被控在受害女性不知情的情況下，拍攝她們的生殖器。亨里克斯布表示，調查人員掌握影片和照片作為證據。

挪威公主亞歷珊德拉（前排中）與家人合照。（前排左起）挪威國王哈德拉五世、亞歷珊德拉、挪威皇后宋雅；（後排左起）Marit Tjessem、挪威王儲妃梅特瑪麗、挪威王儲哈康、挪威王子瑪格努斯、荷伊比。挪威公主亞歷珊德拉（前排中）與家人合照。（前排左起）挪威國王哈德拉五世、亞歷珊德拉、挪威皇后宋雅；（後排左起）Marit Tjessem、挪威王儲妃梅特瑪麗、挪威王儲哈康、挪威王子瑪格努斯、荷伊比。

挪威王室在消息公布後保持沉默，發言人僅表示「尊重司法」。檢方強調，柏格荷伊比身為王室成員，不會受到「比其他人更輕或更重」的待遇。然而荷伊比雖無王室頭銜或官方職務，卻從小與母親與王室成員共同生活，梅特瑪麗與哈康結婚後，梅特瑪麗又生了亞歷珊德拉公主（Ingrid Alexandra）與馬格努斯王子（Sverre Magnus）一起長大，加上荷伊比多次出席王室活動與公開場合，使界線變得模糊。

圍繞荷伊比的連串指控，重創王室形象，也意外凸顯出王室僅具象徵性、無實權的存在是否有必要性？主張廢除王室、改制共和國的聲浪也再起。

挪威王子（中）瑪格努斯。（路透）挪威王子（中）瑪格努斯。（路透）

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

點圖放大body

