黃鐙輝紅眼告別曹西平 曝他最後年夜飯：好捨不得

〔記者李紹綾／台北報導〕曹西平日前驟然離世，消息一出震驚演藝圈，也讓許多好友與粉絲難以接受。黃鐙輝今（5日）為主演的華視新戲《九如一家人》宣傳時，被問到私交甚篤的曹西平，情緒瞬間潰堤，數度紅了眼眶，哽咽直說：「曹大哥就是我家人。」

黃鐙輝回憶，得知噩耗的第一時間完全無法置信，「當下是覺得怎麼可能」，接著腦中不斷浮現過往相處的片段。他提到，「有一年曹大哥說沒有家人爸媽走了，我跟阿Ben說曹大哥太寂寞了」，於是主動找來身邊有孩子的朋友，一起去陪伴他，「帶孩子叫他阿公，怎麼會沒有家人」，那樣溫馨的互動，一維持就是好幾年。

不只平日相伴，連過年時刻也不曾讓曹西平孤單。黃鐙輝說，「有一年也是年夜飯，跟老婆去包紅包給他」，沒想到反而被曹西平暖心回應，「他說你們，等等給你們年菜，給我們自己手作小黃瓜」，想到這裡，他再也忍不住情緒，聲音顫抖說：「好突然好捨不得，我是真的這麼覺得。」

雖然滿是不捨，黃鐙輝也試著用另一個角度安慰自己。他相信曹西平並未受病痛折磨，是平順地離開，「沒有生病順遂去當神仙」，並堅定地說：「我相信能量不滅，不管在哪個世界一樣當偶像，永遠的偶像。」

