自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃鐙輝紅眼告別曹西平 曝他最後年夜飯：好捨不得

黃鐙輝至庇護咖啡館體驗手沖咖啡。（華視提供）黃鐙輝至庇護咖啡館體驗手沖咖啡。（華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曹西平日前驟然離世，消息一出震驚演藝圈，也讓許多好友與粉絲難以接受。黃鐙輝今（5日）為主演的華視新戲《九如一家人》宣傳時，被問到私交甚篤的曹西平，情緒瞬間潰堤，數度紅了眼眶，哽咽直說：「曹大哥就是我家人。」

黃鐙輝回憶，得知噩耗的第一時間完全無法置信，「當下是覺得怎麼可能」，接著腦中不斷浮現過往相處的片段。他提到，「有一年曹大哥說沒有家人爸媽走了，我跟阿Ben說曹大哥太寂寞了」，於是主動找來身邊有孩子的朋友，一起去陪伴他，「帶孩子叫他阿公，怎麼會沒有家人」，那樣溫馨的互動，一維持就是好幾年。

黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）

不只平日相伴，連過年時刻也不曾讓曹西平孤單。黃鐙輝說，「有一年也是年夜飯，跟老婆去包紅包給他」，沒想到反而被曹西平暖心回應，「他說你們，等等給你們年菜，給我們自己手作小黃瓜」，想到這裡，他再也忍不住情緒，聲音顫抖說：「好突然好捨不得，我是真的這麼覺得。」

黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）

雖然滿是不捨，黃鐙輝也試著用另一個角度安慰自己。他相信曹西平並未受病痛折磨，是平順地離開，「沒有生病順遂去當神仙」，並堅定地說：「我相信能量不滅，不管在哪個世界一樣當偶像，永遠的偶像。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中