炸裂！《冠軍之路》首週擊出2500萬票房 大聯盟主播也關注

〔記者廖俐惠／綜合報導〕12強棒球紀錄片《冠軍之路》（HERO！HITO！）自元旦上映，首週票房一舉衝破2569萬，就連美國大聯盟知名主播摩洛西（Jon Morosi）也密切關注此部作品，並將票房佳績分享到個人社群平台。在週末，中華職棒會長蔡其昌、監製張永昌、黃瓀潢、導演龍男・以撒克・凡亞思也馬不停蹄衝票房，到戲院與影迷打招呼，更帶著許多球員、啦啦隊員驚喜現身，讓社群掀起熱烈討論。

陳冠宇、導演龍男・以撒克・凡亞思一起到戲院，與《冠軍之路》的影迷互動。（牽猴子提供）

《冠軍之路》製作團隊全片共訪問了70多位對象，在1個月裡訪問37位選手與教練，包括古巴隊－讀賣巨人隊的球員馬丁尼茲、日本隊－讀賣巨人隊的球員戶鄉翔征、日本隊－樂天金鷲隊的球員辰己涼介，以及飛到美國拍攝訪問美國隊的球員萊恩沃德。製作團隊在亞利桑那州待了9天進行訪問與素材的採集作業，又花了7天在日本造訪了仙台、大阪、岡山與東京等地進行拍攝與訪問，就為讓紀錄片的內容更豐富，而這些訪問也成了影迷和球迷心中的驚喜彩蛋。

台鋼雄鷹的陳柏清（前排右）驚喜現身《冠軍之路》映後。（牽猴子提供）

蔡其昌分享電影上映3天就6刷，感性說：「每看一次都還是會有不同的感受，因為越看越細，看完電影還是會起雞皮疙瘩，剎那間還是會有想要流淚的感覺。」林家正於3日在戲院驚喜現身，不僅與觀眾合影留念，更為球迷簽名，親切互動曝光後，引來社群一片「炫耀合照」熱潮，甚至有網友激動發文：「我已經準備好原地結婚了！」

《冠軍之路》在戲院的放映驚喜連連，陳冠宇現身影廳，與觀眾近距離互動。（牽猴子提供）

陳冠宇則在映後再次回憶起賽場趣事，透露比賽當時因為太專注在自己的投球狀態，從熱身的牛棚區踏上賽場都沒注意到捕手已從林家正換成戴培峰，就連戴培峰對著他比暗號，仍沒注意到，笑言：「直到放下壓力，戴培峰跟我擊掌，我才驚呼：『你怎麼在（球場）上面！』」逗得全場觀眾笑聲連連。

導演龍男・以撒克・凡亞思（左起）、峮峮以及蔡其昌與《冠軍之路》影迷合影。（牽猴子提供）

4日的南部放映，蔡其昌偕同球員潘傑楷、陳柏清於不同電影院直擊亮相，潘傑楷坦言：「當時比賽的感動會湧上心頭，真的很多人不看好我、不看好我們，但一踏進球場那一刻開始，我們隊友都相信著彼此，到裁判喊開始比賽那刻，全台灣球迷一心想要幫中華隊加油，那時候我們感受到台灣的團結，能打出漂亮的成績，一切都是因為有你們這群幫助我們加油的球迷朋友。」一番話也讓全場瘋狂鼓掌。人氣啦啦隊女神峮峮也現身影廳，在入口處與蔡其昌親自發放《冠軍之路》特製衛生紙，就怕電影太催淚讓觀眾手忙腳亂，觀眾直呼：「揪甘心！」

導演龍男・以撒克・凡亞思（左起）、峮峮以及蔡其昌力挺《冠軍之路》。（牽猴子提供）

紀錄片影響力進一步延伸至校園，陸續出現教師自主包場、邀請學生進戲院觀影的風潮。在首週末就有近20場，邀請國中小青少棒隊、社區棒球隊等進戲院觀賞《冠軍之路》，台南全美戲院更邀請三級棒球校隊球員進戲院共襄盛舉，並將當日票房全數捐贈給台灣棒球發展基金，期望以自身力量拋磚引玉，讓更多人看見台灣棒球，凝聚國人向心力。中小學師長也積極響應，除了包場帶學生觀影，更將《冠軍之路》納入寒假教材，鼓勵學生與家人一同走進戲院，從片中學習球員們勇於挑戰、不畏挫折的精神。

台南全美戲院邀請三級棒球校隊球員進戲院觀賞《冠軍之路》。（牽猴子提供）

