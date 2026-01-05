王陽明開千萬保時捷信義區追撞前車 新年第一撞車禍現場曝光

〔記者姚岳宏／台北報導〕藝人王陽明元旦當天駕駛保時捷911 Turbo S行經台北市信義區松仁路，停等紅綠燈路時，不慎追撞前車，所幸起步速度不快，僅車輕微擦傷、人無受傷，王陽明4日也在IG發布影片，在2026年第一天發生交通意外並公開道歉「是我的問題」，強調會負責到底。

王陽明不慎追撞前車。（記者姚岳宏翻攝）

王陽明的車輕微擦傷。（記者姚岳宏翻攝）

據知，王陽明發生車禍的保時捷911 Turbo S新車價約900萬元，他又花了200萬元改裝，王在影片中表示，交通事故完全是他的問題，他說當時車停在路口，當號誌轉變為綠燈時，以為前面車子也走了，順勢踩下油門，結果不慎直接撞上前方車輛。他強調強調絕不推卸責任，「錯誤既已發生就面對現實，必須處理好這件事。」

王陽明不慎追撞前車。（記者姚岳宏翻攝）

轄區信義分局交通分隊表示，警方初步了解為王男駕車沿百貨公司停車場右轉松仁路後往南直行，其前車頭與沿同向行駛的另輛王男駕駛車輛後車尾發生碰撞而肇事。

警方獲報到場，經觀察雙方無飲酒情形，雙方現場雖然和解，警方仍依規定製作相關紀錄，警方呼籲駕駛車輛應保持行車安全距離，以維護交通安全。

