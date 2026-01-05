西島秀俊偷拿兒子寶可夢卡！收服童星靠這招：叔叔是皮卡丘喔

〔記者廖俐惠／台北報導〕由西島秀俊、桂綸鎂演出的電影《最親愛的陌生人》獲選為2025金馬影展的閉幕片，兩位演員與導演真利子哲也接受台灣媒體聯訪，分享拍攝幕後秘辛，西島秀俊坦言都拿兒子的寶可夢卡與童星演員增進關係，桂綸鎂則是透露會大字形躺在地板上宣洩壓力。

西島秀俊（左）與桂綸鎂與《最親愛的陌生人》中飾演兒子的艾佛瑞斯特感情甚篤。（甲上娛樂提供）

西島秀俊與桂綸鎂在片中飾演一對定居紐約的夫妻，隨著兒子失蹤，兩人的婚姻關係也走向失控。這是兩人首次合作，西島秀俊稱看到桂綸鎂連休假時都非常專心準備角色，使他回想起自己也曾經想成為這樣的演員，讓他再次為自己訂下目標。桂綸鎂則形容西島秀俊像棵大樹一樣，永遠都是內歛、沉穩的，讓她可以像小孩一樣不怕犯錯、不怕跌倒，一次又一次嘗試，帶給人滿滿安全感。

電影中，夫妻倆夾在事業與育兒中喘不過氣，現實中的西島秀俊是兩個兒子的爸爸，他分現在只要回家，「他們兩個就會直接撲上來，小孩的存在，對我來說就是一種半強制讓我瞬間離開角色的力量，所以家人的存在對我來說非常重要！」他強調，只要回到家，注意力就會全放在小孩上，幫忙做菜、陪孩子玩、折衣服等等，正因為有兒子，生活中才能很快找到平衡。

西島秀俊（左）與桂綸鎂在《最親愛的陌生人》飾演夫妻，戲外也培養出好交情。（甲上娛樂提供）

桂綸鎂則是透過來自己安靜下來來宣洩壓力，看似文青的她自爆會以「大字形」躺在地板上，讓自己進入到「空」的狀態。由於記者實在太好奇，進一步追問桂綸鎂會在什麼地方做大字形？桂綸鎂笑說除了在家裡，在飯店房間、片場也會，像是之前拍實境節目時，她就躺在土壤上，讓身體跟地面接觸，希望讓自己的身體是完全沒有張力的。

一旁的西島秀俊聽了也附和，表示自己在晚上時，會把軟墊搬到屋外，躺著看夜晚漂亮的星空。他分享自己住在東京郊外，「我在山上有一間小木屋，如果需要放鬆，我會暫時離開東京，離開平常工作的市區，到山上去放空，接近大自然、自己做料理，冬天會劈柴、生火，讓自己的心靈沉澱下來，跟小鎂放鬆的方式很像，什麼事都不要去想。」西島秀俊這一席話，讓記者又好奇的想知道，難道沒有人會發現他是西島秀俊嗎？

《最親愛的陌生人》桂綸鎂（右）形容西島秀俊就像大樹一樣，讓她充滿安全感。（甲上娛樂提供）

西島秀俊笑說，鄰居都認識他，住在山上時也會跟鄰居們聊天。被問到最近日本出現很多熊攻擊事件，西島秀俊坦言熊真的很可怕，不過他的小木屋的院子倒是只出現猴子、雉雞，家裡還有養一隻狗，笑虧根本就是「桃太郎」的組合。

西島秀俊、桂綸鎂在《最親愛的陌生人》飾演父母，與飾演兒子的艾佛瑞斯特（Everest）有不少對手戲。身為兩個兒子的爸很會與小朋友互動，剛好艾佛瑞斯特很喜歡寶可夢，而他又是電影《名偵探皮卡丘》皮卡丘的配音，「我就跟他說：『叔叔是皮卡丘喔！』我們還會交換寶可夢卡牌，用這樣的方式跟他拉近距離。」記者好奇為什麼會隨身帶著寶可夢卡牌？西島秀俊坦言：「我身上蠻多的，我拿我兒子的過來用～」

《最親愛的陌生人》西島秀俊（左起）、導演真利子哲也、桂綸鎂接受台灣媒體訪問，分享幕後秘辛。（甲上娛樂提供）

導演真利子哲也的《失控男孩》、《男人真命苦》都有在台灣上映，如今隔了6年才帶來新作，且《最親愛的陌生人》的後製剪接還是在台灣製作。他分享，從去年1月開始就為了後期工作來了台灣好幾趟，因為有時間上的壓力，一直沒有機會去泡溫泉，只能靠跟朋友出去喝一杯來紓壓。

他也回想起，自己在20多歲時已經來過台灣旅遊，也有去泡過溫泉，對台灣印象很好，希望有機會可以住在台灣，「我真的認真想過，全世界哪一個城市是我最想要以後養老的，真的是會想要來台灣住！」他也透露，桂綸鎂有推薦他去台中、台南看看，對中南部也很有興趣。電影將於1月16日全台上映。

