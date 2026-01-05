自由電子報
娛樂 最新消息

KARD世界巡演台北站確定！8年空白一次補回

J.Seph（左起）、SOMIN、JIWOO、BM。（寬宏提供）J.Seph（左起）、SOMIN、JIWOO、BM。（寬宏提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣HIDDEN KARD（粉絲名）終於等到了！韓國大勢混聲團體KARD今（5）正式官宣世界巡演台北站，確定將於2月21日登上「TICC」台北國際會議中心，歌迷狂刷留言「等了8年終於回來了！」

KARD上次來台開唱已是8年前，對不少老粉來說，這次台北站更像青春回顧現場。從BM、J.seph、SOMIN、JIWOO再度合體回到台灣舞台，被粉絲形容是「時代的眼淚＋現場的暴擊」。

該團自2017年成軍以來，以少見的混聲編制闖出一條獨特路線，拉丁、EDM、嘻哈到流行舞曲全包，節奏一下就知道是他們，《Oh NaNa》、《Don’t Recall》、《Hola Hola》、《Bomb Bomb》至今仍是演唱會神曲。

KARD巡演主視覺。（寬宏提供）KARD巡演主視覺。（寬宏提供）

這次「DRIFT」巡演主題，象徵不被框架限制、跟著節奏往前衝的狀態，舞台將結合新舊作品、高強度舞蹈與大量團員互動，完整呈現他們成軍以來的進化史。

KARD門票於9日中午12點開賣，購票請洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。

