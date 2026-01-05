自由電子報
娛樂 最新消息

蘇晏霈薄紗誘惑超渣人夫 邪惡視角炸出「超深事業線」

蘇晏霈（右）、李運慶在《豆腐媽媽》飾演夫妻，兩人的感情危機全面引爆。（民視提供）蘇晏霈（右）、李運慶在《豆腐媽媽》飾演夫妻，兩人的感情危機全面引爆。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕蘇晏霈為民視八點檔《豆腐媽媽》獻出演藝生涯的「第一次大尺度」，她在劇中為了婚姻危機，向飾演老公的李運慶「性感引誘」。拍攝時，為了營造浪漫氛圍，導演馮凱甚至開玩笑預告：「會讓妳坐到對方身上。」讓蘇晏霈緊張，竟大開玩笑回應：「那我回家做功課看色情片！」

蘇晏霈（右）在《豆腐媽媽》為解救婚姻危機，穿低胸薄紗誘惑老公李運慶（左）。（民視提供蘇晏霈（右）在《豆腐媽媽》為解救婚姻危機，穿低胸薄紗誘惑老公李運慶（左）。（民視提供

蘇晏霈身穿黑色低胸薄紗，露出超深事業線，好身材盡收眼底。她表示，雖然自己在戲裡展現了「肉肉的」性感美，但非常滿意拍攝效果。坦言拍攝前因為太緊張，覺得自己「太弱了」，為了讓肢體更放鬆，還在收工前的最後一場戲適度「借酒壯膽」：「導演很貼心問我需不需要真的（喝酒），我說我有點弱，需要一點工具來放鬆。雖然不鼓勵喝酒，但在專業演出下，這能讓我們更自在地呈現那種唯美又刺痛的氛圍。」

蘇晏霈（右）在《豆腐媽媽》為解救婚姻危機，穿低胸薄紗誘惑老公李運慶（左）。（民視提供蘇晏霈（右）在《豆腐媽媽》為解救婚姻危機，穿低胸薄紗誘惑老公李運慶（左）。（民視提供

兩位演員均對導演馮凱表示高度信任。蘇晏霈大讚導演營造氛圍的功力，讓她與李運慶雖然是第一次合作，卻能在零尷尬的情況下迅速建立默契。李運慶也感性提到，在馮凱導演的帶領下，他有信心將「家軒」這個角色演得更立體。

蘇晏霈為《豆腐媽媽》獻出演藝生涯的「第一次大尺度」。（民視提供）蘇晏霈為《豆腐媽媽》獻出演藝生涯的「第一次大尺度」。（民視提供）

李運慶出道以來常被封為「國民暖男」，這次在《豆腐媽媽》顛覆形象挑戰「渣男」角色。他坦言過去演暖男演到有些「疲乏」，雖然近年陸續嘗試吸毒者、失智症家屬等多元角色，但在感情戲上多半還是專情的設定。

對於這次轉型，李運慶表示：「演渣男我其實有點興奮，我希望能用不同角度詮釋，因為可恨之人必有其可憐之處。我希望讓觀眾看到這個角色的厚度，而不只是單純的壞。」此外，他也笑說，能跟女神蘇晏霈對戲是最大的動力。至於劇中的親密戲碼，身為人夫的他早已跟老婆洪詩報備，絕對專業至上。

