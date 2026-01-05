自由電子報
娛樂 最新消息

撐不住了！新民生戲院月底熄燈 雙北1個月倒2家電影院

新民生戲院宣布熄燈。（翻攝自官網）新民生戲院宣布熄燈。（翻攝自官網）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕又倒一間！位在台北市民生東路五段上的「新民生戲院」今天（5日）正式公告，將在1月31日結束營業，並向所有影迷深深一鞠躬，「後會有期，江湖再見」。新莊的美麗新宏匯影城才結束不到一個月，又有電影院熄燈，令不少影迷感到遺憾。

新民生戲院今天透過臉書發出公告，宣布將於1月31日結束營業，表示這並不是一個輕鬆的決定，也不是一句話就能帶過的告別，「我們知道，時代變了。觀影習慣變了，平台變多了，選擇也更多了。戲院經營，變得比以前艱難得多。但你們每一次走進來、每一張買下的電影票，都曾經，真的撐住了我們。所以這篇公告，不是結束。而是感謝。」

新民生戲院在臉書發出公告，並感謝影迷的陪伴。（翻攝自臉書）新民生戲院在臉書發出公告，並感謝影迷的陪伴。（翻攝自臉書）

新民生戲院感謝影迷在某個夜晚的選擇，把這裡當成生活的一部分，讓這間戲院不只是放電影的地方。新民生戲院希望能在最後的這段時間裡，繼續陪伴影迷看完幾部電影，「直到2026/01/31為止，燈還會亮、銀幕還會亮、電影還會繼續播放。歡迎你回來坐坐，也為這段走了很久的旅程，畫下一個溫柔的句點。」

新民生戲院乘載著許多影迷的回憶，不少網友紛紛留言，「謝謝您們努力了許久」、「謝謝你們陪伴我育兒時又想看電影的時光」、「謝謝你們堅持了這麼久」、「謝謝你們。我愛民生戲院」、「謝謝新民生戲院陪大家走過了美好的歲月，近期一定再去支持」、「謝謝新民生戲院，我捨不得那個明亮乾淨有人情味的戲院」、「謝謝你們多年後還決定回來再陪社區走了好一段路。從小到大的回憶永遠都會在我們腦中的」。

