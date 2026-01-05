寵粉天花板！Jisoo生日請103名粉絲吃海底撈加碼抽3C

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Jisoo在迎來31歲生日之際，再度以實際行動展現對粉絲的重視。她於1月3日親自策畫一場生日逆應援活動，透過抽選方式邀請103名粉絲齊聚知名連鎖火鍋品牌海底撈，共度溫馨用餐時光。Jisoo不僅全程現身參與互動，當天所有餐飲費用也一手包辦，且不設消費上限，相關細節曝光後迅速在韓國社群平台引發熱烈討論。

Jisoo和粉絲一起過31歲生日。（翻攝IG）

活動當天，粉絲依桌入座，自由點選餐點與加購品項，有參與者事後分享，單桌消費金額最高超過40萬韓幣，依然全數由Jisoo買單，豪氣作風讓不少網友直呼難得。Jisoo也事先提醒粉絲「一定要空腹來」，顯見她對活動流程的細心規劃與誠意。

身為火鍋愛好者的Jisoo，當天並未只是象徵性露面，而是全程與粉絲互動聊天、合照留念，甚至現場分享自己平時愛用的沾醬配方。她一邊示範，一邊大方加入大量香菜，再搭配蔥花、蒜末、辣椒與調味料，最後豪邁倒入整碗香菜的畫面，讓粉絲笑稱是「香菜地獄現場」，也成為活動中最具話題性的片段。

除了餐敘互動，Jisoo也準備了多項生日紀念禮物，包含訂製服飾、桌曆、小卡、證件掛繩與吊飾等限定周邊，並現場加碼抽出多位幸運粉絲，送出iPhone 17 Pro、iPad、Nintendo Switch與Bose耳機等高價3C產品，所有得主皆由她親自揭曉，讓現場氣氛數度升溫。

活動內容在網路曝光後，引來大量網友留言討論，不少人直言「這已經超越一般粉絲活動規模」，也有人表示，即使未能參與，仍能感受到她對粉絲的真誠。另有粉絲指出，本次活動並未以消費紀錄或應援條件作為門檻，而是單純透過抽選方式決定名額，讓更多人擁有平等參與的機會，也被視為Jisoo長期重視粉絲關係的具體展現。

