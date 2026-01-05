自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

寵粉天花板！Jisoo生日請103名粉絲吃海底撈加碼抽3C

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPINK成員Jisoo在迎來31歲生日之際，再度以實際行動展現對粉絲的重視。她於1月3日親自策畫一場生日逆應援活動，透過抽選方式邀請103名粉絲齊聚知名連鎖火鍋品牌海底撈，共度溫馨用餐時光。Jisoo不僅全程現身參與互動，當天所有餐飲費用也一手包辦，且不設消費上限，相關細節曝光後迅速在韓國社群平台引發熱烈討論。

Jisoo和粉絲一起過31歲生日。（翻攝IG）Jisoo和粉絲一起過31歲生日。（翻攝IG）

活動當天，粉絲依桌入座，自由點選餐點與加購品項，有參與者事後分享，單桌消費金額最高超過40萬韓幣，依然全數由Jisoo買單，豪氣作風讓不少網友直呼難得。Jisoo也事先提醒粉絲「一定要空腹來」，顯見她對活動流程的細心規劃與誠意。

身為火鍋愛好者的Jisoo，當天並未只是象徵性露面，而是全程與粉絲互動聊天、合照留念，甚至現場分享自己平時愛用的沾醬配方。她一邊示範，一邊大方加入大量香菜，再搭配蔥花、蒜末、辣椒與調味料，最後豪邁倒入整碗香菜的畫面，讓粉絲笑稱是「香菜地獄現場」，也成為活動中最具話題性的片段。

除了餐敘互動，Jisoo也準備了多項生日紀念禮物，包含訂製服飾、桌曆、小卡、證件掛繩與吊飾等限定周邊，並現場加碼抽出多位幸運粉絲，送出iPhone 17 Pro、iPad、Nintendo Switch與Bose耳機等高價3C產品，所有得主皆由她親自揭曉，讓現場氣氛數度升溫。

活動內容在網路曝光後，引來大量網友留言討論，不少人直言「這已經超越一般粉絲活動規模」，也有人表示，即使未能參與，仍能感受到她對粉絲的真誠。另有粉絲指出，本次活動並未以消費紀錄或應援條件作為門檻，而是單純透過抽選方式決定名額，讓更多人擁有平等參與的機會，也被視為Jisoo長期重視粉絲關係的具體展現。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中