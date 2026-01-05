自由電子報
娛樂 最新消息

男星生日自爆為焦慮所苦 「鑽牛角尖」頻率出錯

蕭子墨選在生日推出新歌。（植光土壤音創）蕭子墨選在生日推出新歌。（植光土壤音創）

〔記者張釔泠／台北報導〕蕭子墨深耕影藝事業多年，去年底正式重拾音樂初心進軍歌壇，繼首發單曲《開始的地方》後，於 2026 年生日當天再推全新單曲《調頻》，企圖為快節奏的生活按下暫停鍵，找到面對壓力與情緒時的真實狀態。

歌名《調頻》原本象徵著轉動收音機頻道、切換情緒，但完成作品後，蕭子墨認為它更像是一首寫給「正在學習慢下來的人」的歌，「希望提醒自己在外界聲音過多的時候，能回到內心，聽見真正需要的聲音。」

蕭子墨選在生日推出新歌。（植光土壤音創）蕭子墨選在生日推出新歌。（植光土壤音創）

然而，對許多人而言，「休息」並不是件容易的事情。蕭子墨過去就曾飽受焦躁所苦，容易鑽牛角尖，意識到這點後，他也學習如何與焦躁共處。如今再次遇到相同的問題，他已找到屬於自己的「調頻」方式，讓自己先停下來，什麼都不做，讓高速運轉的腦袋慢慢降速，像是運動、聽音樂，或單純睡一覺。「當呼吸回到正常，心比較穩了，再去面對事情，很多困難其實就沒有想像中那麼可怕。」

回顧 2025 年，蕭子墨有數不完的感謝，不僅完成了自己的第一首創作《開始的地方》，還帶著新歌登上韓國「全球 OTT 大獎」，歌曲上線後，也順利在家鄉台北首唱新歌。他笑說：「我應該要偷笑了，其實到現在我都還在緊鑼密鼓地拍戲，就是不斷在完成歌曲與角色的狀態，我非常喜歡這個感覺。」

蕭子墨在台北首唱新歌。（植光土壤音創）蕭子墨在台北首唱新歌。（植光土壤音創）

蕭子墨在台北首唱新歌。（植光土壤音創）蕭子墨在台北首唱新歌。（植光土壤音創）

《調頻》特別選在剛跨完年的 1 月 5 日全面數位上線，當天也是蕭子墨的生日。他選擇與好朋友們一起慶生，包場觀賞自己參與演出的電影《陽光女子合唱團》。新的一年，壽星蕭子墨也許下心願：「我希望自己可以更穩定地創作和表演，把每一個角色、每一首歌都好好完成，也希望能繼續用作品陪伴大家，並期許自己找到最舒服、最屬於自己的頻率。」

