娛樂 最新消息

Netflix又押中神劇！《混沌少年時》評論家選擇獎大豐收

《混沌少年時》抱走評論家選擇獎最佳迷你影集大獎。（達志影像）《混沌少年時》抱走評論家選擇獎最佳迷你影集大獎。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Netflix爆紅英劇《混沌少年時》（Adolescence）於今早第31屆評論家選擇獎（Critics Choice Awards）收穫滿滿，於迷你影集類別大放異彩，除了勇奪最佳迷你影集，主角史蒂芬葛拉漢、歐文古柏、艾琳多爾蒂皆抱回個人獎項。

《混沌少年時》在本屆評論家選擇獎奪下「最佳迷你影集」大獎，擊敗包括《都是她的錯》、《戰酋》、《雷殛元首》、《殺人小丑：約翰韋恩蓋西》、《毒命之徒》、《死前慾望清單》與《女朋友》等強勁對手。

52歲的葛拉漢致詞時表示：「我要感謝所有演員與幕後團隊，少了任何一個人，這一切都不可能發生。我們都是一樣的。」他也分享童年時母親對他的叮嚀：「你永遠不會比任何人高，也永遠不會比任何人低。」表示正是這樣的精神，成就了這部作品。

他感性補充：「這是一段非常獨特的創作經歷。我想對所有有孩子的人說，回家給孩子一個大大的擁抱，告訴他們你有多愛他們。」16歲的歐文古柏則在致詞中感性表示過去一年對他和家人來說就像一場「旋風般的旅程」。

歐文古柏以《混沌少年時》獲獎不斷。（達志影像）歐文古柏以《混沌少年時》獲獎不斷。（達志影像）

「第31屆評論家選擇電影獎頒獎典禮」（Critics Choice Awards）於CATCHPLAY TV可收看，今（5）18:45重播。

