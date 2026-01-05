張立東被好友出賣！「被做局免費主持」無尊也遭圈內人背後捅刀

〔記者林欣穎／台北報導〕羅志祥、何美主持《綜藝OK啦》，明（6）日播出「演藝圈『小人』還真不少！我怎會如此天真信了你」，張立東和無尊在節目上爆料曾被好友出賣，在節目上大吐苦水。

張立東被朋友出賣。（中天電視提供）

張立東提到某次跟演員朋友吃飯時，遇到連鎖食品公司的大老闆，朋友就介紹雙方認識，「大老闆還把我們的單買掉，後來那個朋友說老闆女兒要結婚，問我要不要參加，我想說那天有被他請客就去了。」

未料婚禮當天張立東卻突然被拱上台：「主持人說『今天還有隱藏版主持人，我們歡迎張立東』，我朋友說『應該只是一個橋段，反正你那天也有被請客，就意思意思』，結果主持人還要我模仿、唱歌。」

直到張立東事後和老闆碰面才知道真相：「1個多月後，我又遇到那個老闆，他過來跟我謝謝說『你幫我主持女兒的婚禮我真的很開心，而且還是友情價，你這個朋友交對了』。」他聽完立馬找朋友對峙：「他講說我可以主持，價錢也是他談的，錢也是進他口袋，所以從頭到尾都是他自導自演，還裝作不知情，真的很會演。」

無尊被朋友亂造謠害他丟主持棒。（中天電視提供）

無尊也同樣爆料曾被朋友背叛過：「圈內好友找我去吃飯，他說『有個節目準備要開第2季，製作人想找新血加入，不知道你有沒有興趣』，我當然說好啊！」而對方也進一步與他討論細節：「他說『但你現在的節目性質好像跟我們有點接近，你要不要問一下公司有沒有辦法接』？我說我還是會去問，但我覺得目前聽下來應該是Ok的，因為性質還是有點落差，他就說『太好了，這樣我們以後就可以一起主持節目』。」

不過後來無尊卻遲遲等不到製作單位答覆：「另個圈內前輩就說『那個藝人跟製作人說你不想來，因為節目性質太像會打到，你的興趣好像也還好』，我後來才聽說他根本就不想要我加入那個節目。」

