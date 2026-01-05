自由電子報
娛樂 最新消息

哎呦威呀！A-Lin昔飯店唱歌被投訴 網笑：應該是沒投幣

A-Lin疫情期間曾在飯店開直播唱歌遭投訴。（翻攝Threads）A-Lin疫情期間曾在飯店開直播唱歌遭投訴。（翻攝Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手A-Lin去年在台東跨年晚會登台演出，不僅展現穩健唱功，臨場反應與幽默串場更讓現場氣氛一次次被推向高潮，全場大合唱的畫面至今仍讓不少觀眾直呼起雞皮疙瘩。相關話題近日再度於社群平台延燒，一段她過去在防疫隔離期間唱歌卻意外被投訴的影片，也被網友重新翻出討論。

有網友在Threads分享，回顧疫情期間A-Lin入住防疫旅館時，曾隨興在房內輕聲哼唱，沒想到才唱沒幾句，音樂一停就接到飯店來電投訴。影片中只見A-Lin表示道歉，「蛤，哦不好意思、不好意思、Sorry。」，隨後掛上電話忍不住對鏡頭大笑，「太大聲！被投訴！我的老天啊，哎呦威呀」，逗趣反應讓粉絲至今看了仍笑到停不下來。

其實A-Lin當時只是坐在桌前輕輕哼唱，並未刻意放聲高歌，卻仍驚動隔壁房客。留言區也湧入大量玩笑回應，「如果她住我隔壁，我一定不是投訴，是一直點歌」、「當初投訴的人現在會不會後悔」、「應該是沒有投幣的關係」。

而A-Lin在台東跨年當晚也巧妙呼應這段往事。她被主持人Cue臨時清唱時，靈機一動即興唱出「那魯 one、那魯 two、那魯 seven eleven」，唱完還發現台下觀眾沒有「投幣」，立刻笑著對全場說：「不好意思，你有沒有投幣？先去換零錢。」一句話再度引爆笑聲。

