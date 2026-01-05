安聖基生日後4天離世...名導哽咽弔念：時代就此落幕

74歲國寶級演員安聖基今搶救無效，遺憾離開人世。（翻攝自Naver）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國影壇痛失一代巨星！國寶級演員安聖基去年12月30日因心臟驟停送醫搶救，1日在病房中度過74歲生日，無奈仍搶救無效；今（5）辭世消息曝光後，其中與他淵源深厚的導演李濬益受訪時語帶哽咽，一句話道盡無數電影人的心聲。

李濬益在得知噩耗後，第一時間接受韓媒訪問，坦言自己「剛聽到時腦袋一片空白」，甚至一度說不下去，「這真的太令人震撼了，他是我們這個時代最具代表性的演員，時代就此落幕了。」。他感慨表示，安聖基的存在，早已超越「可以被評論」的範疇，而是一個時代的象徵，「那種惋惜，不是三言兩語能形容的。」

導演李濬益（左）和安聖基合作過電影，受訪時語帶哽咽。（翻攝自nate）

安聖基和李濬益的合作始於2006年上映的經典電影《廣播明星》；片中，安聖基飾演始終默默守在過氣歌手身旁的經紀人，沒有浮誇台詞，卻用眼神與沉穩氣場撐起整部作品，也讓角色成為影迷心中難以取代的存在。李濬益回憶：「到現在，那個畫面仍然非常清楚，彷彿昨天才拍完。」

不少影迷也在社群上重提這部作品，感嘆安聖基總能在平凡角色中，演出最動人的重量，「他不是搶戲，而是讓戲留下來」。

據經紀公司Artist Company證實，安聖基於當日上午辭世，享壽74歲。消息一出，韓國影壇集體哀悼。治喪將以「電影人葬」形式舉行，象徵他一生奉獻給大銀幕的地位與影響力。

靈堂設於首爾聖母醫院殯儀館，屆時預料將有無數後輩演員、導演與影迷前來致意，向這位用一生書寫韓國電影史的演員，道最後一聲再見。

安聖基於1957年以金綺泳導演的電影《黃昏列車》出道，被譽為「國民演員」，約60多年間出演將近200部電影，即使在抗病期間，仍參與電影《韓山島海戰》、《露梁：死亡之海》等，十分受人敬重。

