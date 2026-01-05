曾志偉3原因重返TVB  子女一致反對

擔任TVB總經理任內，曾志偉大刀闊斧進行多項改革，近日更分享當初接任時的掙扎、曾遭子女反對，以及不為人知的辛酸。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕72歲香港資深藝人、TVB前總經理曾志偉4日在澳門上葡京綜合渡假村舉行《萬千星輝頒獎典禮2025》宣布卸任TVB總經理一職。回顧曾志偉擔任TVB總經理任內，不僅大刀闊斧進行多項改革，近日更在節目中分享當初接任時的掙扎、曾遭子女反對，以及不為人知的辛酸，透露重返TVB出於3大原因。

曾志偉坦言對土生土長的香港有著深厚感情。其次，他認為TVB作為免費平台，肩負為香港市民提供資訊和正能量的社會責任。最重要的，他希望能從已故香港爵士邵逸夫等前輩身上學到的寶貴經驗傳承下去，他表示：「我回來是想跟年輕一輩，分享邵逸夫生前教導的一切。」

請繼續往下閱讀...

曾志偉4日晚間在澳門上葡京舉行《萬千星輝頒獎典禮2025》宣布卸任TVB總經理一職。（香港星島日報）

擔任總經理期間，曾志偉堅持製作節目必須堅守「娛樂性」、「正確資訊」和「正能量」3大原則，並推出《聲夢傳奇》、《好聲好戲》等備受好評節目，為演藝界注入新血。

不過，曾志偉回TVS並非一帆風順，當初曾與子女分享這個想法，但遭子女一致反對，認為他為何還要這樣辛苦；其實接任總經理初期，曾志偉也發現完全不是那麼回事，不僅要朝八晚五地打卡上班，更要學會「看日曆過日子」，與以往自由的工作模式大相逕庭。

相關新聞：5度申請離職 曾志偉鬆口卸任TVB總經理

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法