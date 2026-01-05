中共國師鏡頭前自搧巴掌 律師林智群曝崩潰真相

得知美國一夜之間讓馬杜羅政權垮台，李毅氣到自搧巴掌，還在鏡頭前哽咽。（翻攝自YT：李毅看世界）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際高度關注，尤其是與馬杜羅政權非常友好的中共。

中國官媒新華社旗下微信公眾號「牛彈琴」火速跳出來酸川普才是「無限擴張權力」，在夜深人靜之時將他國元首從首度擄走，「世界警察」卻成「世界惡霸」，曾被稱為中共「國師」知名武統學者李毅卻忍不住砲轟「官媒只會打嘴砲」，「你他X抓不了賴清德，你還諷刺特朗普（川普）？你真不要臉」，最後竟然氣哭，當著鏡頭飆粗口還自搧巴掌。

律師林智群隨即評論此事，表示看到委內瑞拉總統被抓的消息，主張武統台灣、被台灣政府驅逐出境的中國旅美學者李毅當場氣哭，自抽嘴巴子情緒一度失控，「我認為李毅會崩潰至此，是因為他長久以來都相信『中國軍力跟美國只差一點點，打台灣垂手可得』，突然發現距離不只是一點點，而是好幾代。」

以鼓吹反美和武統台灣而聞名的李毅，4日在其YT頻道更新影片談及此事，可以看到他特地去搜尋美國到委內瑞拉的直線距離，相當氣憤地說：「媽個X跨洋作戰，有人還在那說跨洋作戰很難吶，大陸離台灣180公里，人家這聽到了沒有，佛羅里達離委內瑞拉最近1800公里，委內瑞拉首都加拉加斯到美國首都華盛頓3300公里，媽的照活捉！我都覺得媽的我都不是人了，我X！」

說到激動處，李毅情緒一上來，竟然開始哽咽，過程中還氣到捶桌甚至自搧巴掌，該片段隨即被分享到Threads引發熱議。

