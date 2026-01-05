自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

2幼女猜拳輸陪媽媽男友睡 郁方罕見動怒

性騷擾示意圖。（資料照）性騷擾示意圖。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日發生與一位單親媽媽同居多年男子，長期對女友2名未成年女兒施以不當行為，逼迫幼女以猜拳輸贏方式陪睡，犯行累計達188次。台中地院認其利用照顧者身分反覆加害，嚴重戕害兒童身心發展，依多項對兒童、少年乘機猥褻等罪，合併判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

判決指出，男子自2018年起與女友及其2名年幼女共同生活，實際參與日常照顧與管教，卻未善盡保護義務，自2021年間起，多次藉機接近姊妹摸胸猥褻，行為持續近2年頻率密集，使被害人長期承受心理壓迫與恐懼，其中包括以猜拳方式作為服從工具，讓年幼被害人在輸贏結果下，被迫依其指示陪睡，使被害人逐步喪失拒絕與求助能力。

郁方自稱「好門媳婦」。（翻攝自郁方臉書）郁方自稱「好門媳婦」。（翻攝自郁方臉書）

今（5）日一早，資深藝人郁方氣憤在臉書發文痛斥懷疑法官是男的吧？男男相護吧？太可惡了，只有判5年半？她怒吼：「關了幾年之後出來，小孩都還不一定成年，2個小女孩是不是一樣很危險？竟然只判媽媽的男友5年半，媽媽也應該一起入監。」認為女方不適任當媽媽。

郁方透過發文，呼籲社會局快點介入安置這2個女孩，更表示不造口業了，「祝福這個判決的直接和間接兇手，你們的媽媽、阿姨、姐姐妹妹，甚至是自己的女兒，都不會遭遇這樣的事情。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中