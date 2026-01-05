2幼女猜拳輸陪媽媽男友睡 郁方罕見動怒

性騷擾示意圖。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日發生與一位單親媽媽同居多年男子，長期對女友2名未成年女兒施以不當行為，逼迫幼女以猜拳輸贏方式陪睡，犯行累計達188次。台中地院認其利用照顧者身分反覆加害，嚴重戕害兒童身心發展，依多項對兒童、少年乘機猥褻等罪，合併判處有期徒刑5年6月，全案仍可上訴。

判決指出，男子自2018年起與女友及其2名年幼女共同生活，實際參與日常照顧與管教，卻未善盡保護義務，自2021年間起，多次藉機接近姊妹摸胸猥褻，行為持續近2年頻率密集，使被害人長期承受心理壓迫與恐懼，其中包括以猜拳方式作為服從工具，讓年幼被害人在輸贏結果下，被迫依其指示陪睡，使被害人逐步喪失拒絕與求助能力。

郁方自稱「好門媳婦」。（翻攝自郁方臉書）

今（5）日一早，資深藝人郁方氣憤在臉書發文痛斥懷疑法官是男的吧？男男相護吧？太可惡了，只有判5年半？她怒吼：「關了幾年之後出來，小孩都還不一定成年，2個小女孩是不是一樣很危險？竟然只判媽媽的男友5年半，媽媽也應該一起入監。」認為女方不適任當媽媽。

郁方透過發文，呼籲社會局快點介入安置這2個女孩，更表示不造口業了，「祝福這個判決的直接和間接兇手，你們的媽媽、阿姨、姐姐妹妹，甚至是自己的女兒，都不會遭遇這樣的事情。」

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

