美國生擒馬杜羅 呱吉：台灣別當委內瑞拉

美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒專制總統馬杜羅及其妻子，引發國際熱議，官方並釋出馬杜羅被抓後照片。（翻攝自X：@sentdefender）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國3日凌晨突襲委內瑞拉，生擒長期執政的專制總統馬杜羅（Nicolas Maduro）及其妻子，引發國際高度關注，曾任台北市議員的網紅、Youtuber「呱吉」邱威傑評論此事，希望台灣團結起來，不要變成人家眼裡的一塊嫩肉。

呱吉表示，美國突襲委內瑞拉逮捕該國總統馬杜羅後，24小時之內網路上出現大量文章，稱美國可以抓馬杜羅，就表示中國也可以抓台灣總統賴清德，意指美國立下惡例，中國可以立刻學壞給你看。

網紅「呱吉」邱威傑曾任台北市議員。（翻攝自呱吉臉書）

「委內瑞拉的確給了台灣一個教訓，那就是不要變成另一個委內瑞拉」，呱吉指出該國在美國後院，長期接受中國和俄國的軍援與支助，造成美國國防上的隱憂，同時又輸出大量毒品，造成美國境內治安問題，更因為政治風氣敗壞，大量難民出走各地，造成美國人口與社會壓力。

發文最後，呱吉盼台灣不要當委內瑞拉，就是五根手指握緊一點，團結起來，不要變成人家眼裡的一塊嫩肉，「這些洗腦你中國有抓台灣總統正當性的文章，都是在誘騙你把手指鬆開的行動而已。」

呱吉臉書全文：

美國突襲委內瑞拉，抓捕總統馬杜洛後，24小時之內網路上出現大量文章表示，美國可以抓馬杜拉，就表示中國也可以抓賴清德。意指美國立下惡例，中國可以立刻學壞給你看。

中國有需要跟美國學這件事嗎？中國對台灣的各種主張，哪一個有過正當性？中國抓李明哲的時候有在跟你講國際慣例嗎？

中國外交部和國台辦早就多次宣稱賴清德及台灣部分政治人物為台獨份子，更曾經說賴清德是歷史罪人，遲早要受到「法律懲罰」。這個法律是什麼？台灣的國家安全法嗎？當然不是，是中國的反分裂國家法。蕭美琴、蘇貞昌、甚至民間的企業家曹興誠早就被列在懲處名單上。

這件事情有在管台灣的主權嗎？沒有。不用美國教，中國隨時都想逮捕台灣的領袖和政治人物，差別只在於有沒有機會而已。俄羅斯打從烏俄戰爭開始，就開始執行斬首行動，想要暗殺或抓捕澤倫斯基超過十次以上。俄國和美國的差別只在於，俄羅斯每次都失敗而已。

所以在這邊拿委內瑞拉嚇台灣根本沒有意義，中國以前就沒跟你講道理，你在這裡幫委內瑞拉伸張正義，中國就會幡然醒悟，給台灣安全和公道嗎？

事實上，委內瑞拉的確給了台灣一個教訓，那就是不要變成另一個委內瑞拉。他在美國後院，長期接受中國和俄國的軍援與支助，造成美國國防上的隱憂。同時又輸出大量毒品，造成美國境內治安問題。更因為政治風氣敗壞，大量難民出走各地，造成美國人口與社會壓力。沒人叫你當一個國際社會上的討厭鬼，好嗎？台灣現在最多就是想在車上擺一根球棒防身的程度而已。

有人說，委內瑞拉被打是因為美國覬覦石油。沒錯，這個理由可能也真的存在。但是如同馬杜洛被抓捕後，一個在委內瑞拉街頭被採訪的委內瑞拉人說的話一樣：「美國想要我們的石油？那中國和俄國一定是想要我們的玉米餅食譜囉。」這就是國際現實，不用拿美國的壞去證明中國的問題。

而委內瑞拉被打、總統被抓的另一個原因就是，其實美國看準委內瑞拉人民不挺總統，官員各懷鬼胎，雖然不到喜迎王師的程度，但是也的確使得難度降低很多。

台灣不要當委內瑞拉，那就是五根手指握緊一點，團結起來，不要變成人家眼裡的一塊嫩肉。這些洗腦你中國有抓台灣總統正當性的文章，都是在誘騙你把手指鬆開的行動而已。

