娛樂 最新消息

陳妍希昔談陳曉「沒定性」！ 新戲爆紅一句話疑暗酸前夫

陳曉、陳妍希於2025年2月宣布離婚，結束9年婚。（翻攝自微博）陳曉、陳妍希於2025年2月宣布離婚，結束9年婚。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲女星陳妍希與中國男星陳曉因合作《神鵰俠侶》相識相戀，兩人於2016年步入婚姻，卻在2025年2月正式離婚，結束近9年婚姻關係。這段感情近來再度成為話題，陳妍希過往受訪內容與離婚後的事業發展也被網友重新關注。

陳妍希曾在節目中回憶，初識陳曉時，對方年僅26歲，而自己已30歲，當時她對陳曉的第一印象是「像個大男孩，沒定性」。兩人戲劇殺青後一度沒有聯絡，直到一年後因宣傳再度碰面，陳曉一句「我覺得妳很像我老婆」，正式展開追求，感情迅速升溫。

然而婚後生活卻與戀愛時期形成強烈對比。陳妍希不諱言表示，結婚前陳曉相當浪漫，會為了生日偷偷跑到劇組，甚至在房間鋪滿玫瑰花瓣，但婚後這些儀式感全數消失，「再也沒收過生日禮物」，讓她感嘆婚前婚後落差極大。

對此，陳妍希也曾解釋，婚後家庭的經濟主導權由她掌握，陳曉的用錢方式自然無法像單身時那樣自由。外界更盛傳，陳曉最終選擇淨身出戶，放棄約2.5億人民幣（約新台幣11.3億元）的財產，也堅持結束這段婚姻。

陳妍希（右）和周柯宇主演《狙擊蝴蝶》，兩人相差19歲的姐弟戀掀起討論熱潮。（翻攝自微博）陳妍希（右）和周柯宇主演《狙擊蝴蝶》，兩人相差19歲的姐弟戀掀起討論熱潮。（翻攝自微博）

離婚後，陳妍希迅速將重心轉回演藝事業，並與小她19歲的男星周柯宇合作甜寵劇《狙擊蝴蝶》，再度引發討論。劇中兩人同框毫無違和感，陳妍希的「初戀系」外型讓觀眾幾乎感受不到年齡差距，被不少粉絲讚回到當年女神狀態。談及「姐弟戀」話題時，她則語帶保留表示，感情關鍵在於心智成熟度，「有些人到了四、五十歲，還覺得自己是寶寶」，一席話也被外界解讀，疑似話中有話，引發更多揣測。

