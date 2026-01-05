米可白曝2月初動鼻部手術 拍戲情緒消耗過大狂睡兩天

米可白曝2月初接受鼻部手術。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星米可白向來不吝於在社群平台分享工作近況與生活點滴，4日晚間她更新近照，意外透露自己將於2月初接受鼻部手術，同時也罕見吐露近期拍戲後身心狀態低潮，引發不少粉絲關心。

照片中，米可白頂著一頭瀏海對鏡微笑，整體氣色看來清新自然，她笑稱這個造型「很減齡」，讓自己瞬間年輕好幾歲，隨後也自嘲其實只是使用假髮片，幽默語氣讓網友直呼相當可愛。然而，看似輕鬆的貼文背後，她也坦言近期工作強度不小。

米可白透露，日前為戲劇南下客串演出，雖然戲份僅有兩集，但拍攝行程緊湊，連續兩天密集上工，每一場戲都需要投入高度情緒。由於角色本身情感層次沉重，她在拍攝期間幾乎全程保持專注，內心壓力與情緒拉扯相當劇烈，甚至讓她在片場變得格外安靜。

這股情緒消耗一路延續到返台後，米可白表示，直到回到台北才真正鬆了一口氣，身體與精神瞬間卸下防備，結果一睡就是整整兩天，才慢慢恢復元氣。

趁著短暫空檔，她也前往醫院諮詢鼻部手術相關事宜，並確定將於2月初動刀。米可白表示，1月仍會全心投入表演工作，體驗角色帶來的不同人生，待手術完成後，才會好好休養，讓身心狀態重新調整。貼文曝光後，不少粉絲湧入留言區替她打氣，除了稱讚瀏海造型相當討喜，也紛紛祝福她手術順利、早日康復。

