自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

米可白曝2月初動鼻部手術 拍戲情緒消耗過大狂睡兩天

米可白曝2月初接受鼻部手術。（翻攝IG）米可白曝2月初接受鼻部手術。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星米可白向來不吝於在社群平台分享工作近況與生活點滴，4日晚間她更新近照，意外透露自己將於2月初接受鼻部手術，同時也罕見吐露近期拍戲後身心狀態低潮，引發不少粉絲關心。

照片中，米可白頂著一頭瀏海對鏡微笑，整體氣色看來清新自然，她笑稱這個造型「很減齡」，讓自己瞬間年輕好幾歲，隨後也自嘲其實只是使用假髮片，幽默語氣讓網友直呼相當可愛。然而，看似輕鬆的貼文背後，她也坦言近期工作強度不小。

米可白透露，日前為戲劇南下客串演出，雖然戲份僅有兩集，但拍攝行程緊湊，連續兩天密集上工，每一場戲都需要投入高度情緒。由於角色本身情感層次沉重，她在拍攝期間幾乎全程保持專注，內心壓力與情緒拉扯相當劇烈，甚至讓她在片場變得格外安靜。

這股情緒消耗一路延續到返台後，米可白表示，直到回到台北才真正鬆了一口氣，身體與精神瞬間卸下防備，結果一睡就是整整兩天，才慢慢恢復元氣。

趁著短暫空檔，她也前往醫院諮詢鼻部手術相關事宜，並確定將於2月初動刀。米可白表示，1月仍會全心投入表演工作，體驗角色帶來的不同人生，待手術完成後，才會好好休養，讓身心狀態重新調整。貼文曝光後，不少粉絲湧入留言區替她打氣，除了稱讚瀏海造型相當討喜，也紛紛祝福她手術順利、早日康復。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中