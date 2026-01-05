自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

慈母過世病床道別 小嫻深夜悲痛發聲

小嫻上周正值期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出。（翻攝自小嫻臉書）小嫻上周正值期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出。（翻攝自小嫻臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲「小嫻」黃瑜嫻成功考取國立屏東大學音樂系重返校園，近年深耕屏東恆春，4日深夜發長文沉痛透露母親不幸過世，面臨至親撒手與舞台劇演出雙重夾擊下，她強忍悲慟在加護病房與母親做最後告別後，進而完成演出。

發文中，小嫻透露上周正值期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出，突接父親電話告知母親病危，隨即焦急趕回醫院，在醫護人員全力搶救20分鐘、維持母親生命跡象最後一天內，在病床前向母親感恩告別。

小嫻含淚道別慈母：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把最好的都給了我。媽媽，妳好好的走，請放心地前往下一段旅途。」

小嫻臉書全文：

母親離世了…
在我挑戰音樂劇導演兼女主角的演出前，我面臨了舞台生涯最艱難的功課，不管有多衝擊，多悲傷。還是要打起精神堅持下去，全力完成！
上個禮拜，在期末考與劇場演出的緊湊行程中，我接到父親的電話。短短幾天內，我經歷了從焦急趕回醫院、在加護病房與媽媽做最後道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出。
那段時間的心情起伏，我到現在想都不敢想。雖然外表看起來沒事，但心裡的痛真的很傷身體。悲傷的情緒本來就會來來回回，我現在正試著學會跟它共存。
謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽維持一天的生命跡象。讓我有機會趕回去好好地跟媽媽道別及感恩：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」
媽媽的告別式結束當天，我從雲林開車南下，到了恆春文化中心劇場館，馬上要進入導演的狀態，去做劇場週該做的所有工作，我很感謝製作人李欣蓉老師、編劇施百俊老師、舞監耀崇老師、還有其他燈光影響技術組、服裝造型組還有舞台組、還有所有樂團的老師們的全力協助，還有我的副導宜庭，她一直為我加油打氣！「剩最後一哩路了，我們好好走完！」
第一次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角，我非常清楚知道一部劇會成功，絕對不是一個人的功勞！這是所有人共同努力的成果，你們每個人付出的所有心力，都值得讓大家成為主角✨
當然光環不是只有在主角身上，如果沒有團隊，沒有所有台前幕後演職員一起努力，這部《唱吧！唱吧！恆春女子》音樂劇不會有這麼好的票房和口碑！
我要謝謝所有演員對我的信任，在排練的時候不斷地和我討論，讓我可以把每一場戲，每一個角色困境，每一句台詞背後的動機，都表達得很清楚。從一開始，我們一起做的角色功課，跟大家分享的方法演技，那些我們做的所有情緒聲音肢體練習、反覆把所有的戲雕琢優化、也謝謝願意練習的演員，謝謝另外3位男女主角！這次的角色年齡跨度很大，從17歲開始往後推進42年的過程，這中間的詮釋真的不容易！我看到你們的成長和進步！你們大家都好優秀！
在參與技術組的會議中，我要很快在音樂影像中做選擇、做決定。要如何把一個故事說好。在經過這一次的歷練之後我發現，我是非常樂在其中去享受這個創作過程的。
我知道要在同時間顧好學業、琢磨好自己的角色（要演要唱要跳） 、做到導演該俱備的方方面面、同時又要照顧好自己的身心，真的很不容易！
媽媽！我完成了！妳女兒很棒！
這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們。我們都不孤單。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中