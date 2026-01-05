慈母過世病床道別 小嫻深夜悲痛發聲

小嫻上周正值期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出。（翻攝自小嫻臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕45歲「小嫻」黃瑜嫻成功考取國立屏東大學音樂系重返校園，近年深耕屏東恆春，4日深夜發長文沉痛透露母親不幸過世，面臨至親撒手與舞台劇演出雙重夾擊下，她強忍悲慟在加護病房與母親做最後告別後，進而完成演出。

發文中，小嫻透露上周正值期末考與音樂劇《唱吧！唱吧！恆春女子》演出，突接父親電話告知母親病危，隨即焦急趕回醫院，在醫護人員全力搶救20分鐘、維持母親生命跡象最後一天內，在病床前向母親感恩告別。

請繼續往下閱讀...

小嫻含淚道別慈母：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把最好的都給了我。媽媽，妳好好的走，請放心地前往下一段旅途。」

小嫻臉書全文：

母親離世了…

在我挑戰音樂劇導演兼女主角的演出前，我面臨了舞台生涯最艱難的功課，不管有多衝擊，多悲傷。還是要打起精神堅持下去，全力完成！

上個禮拜，在期末考與劇場演出的緊湊行程中，我接到父親的電話。短短幾天內，我經歷了從焦急趕回醫院、在加護病房與媽媽做最後道別，到忍著悲傷上台完成《唱吧！唱吧！恆春女子》的演出。

那段時間的心情起伏，我到現在想都不敢想。雖然外表看起來沒事，但心裡的痛真的很傷身體。悲傷的情緒本來就會來來回回，我現在正試著學會跟它共存。

謝謝醫護人員的努力，在媽媽心跳停止的時候努力地搶救了20分鐘，讓媽媽維持一天的生命跡象。讓我有機會趕回去好好地跟媽媽道別及感恩：「謝謝妳把我生下來，謝謝妳把所有最好的都給了我，媽媽，謝謝妳！妳好好的走，請放心地前往下一段旅途，祝福您！感恩您！」

媽媽的告別式結束當天，我從雲林開車南下，到了恆春文化中心劇場館，馬上要進入導演的狀態，去做劇場週該做的所有工作，我很感謝製作人李欣蓉老師、編劇施百俊老師、舞監耀崇老師、還有其他燈光影響技術組、服裝造型組還有舞台組、還有所有樂團的老師們的全力協助，還有我的副導宜庭，她一直為我加油打氣！「剩最後一哩路了，我們好好走完！」

第一次挑戰音樂劇導演、共同編劇、女主角，我非常清楚知道一部劇會成功，絕對不是一個人的功勞！這是所有人共同努力的成果，你們每個人付出的所有心力，都值得讓大家成為主角✨

當然光環不是只有在主角身上，如果沒有團隊，沒有所有台前幕後演職員一起努力，這部《唱吧！唱吧！恆春女子》音樂劇不會有這麼好的票房和口碑！

我要謝謝所有演員對我的信任，在排練的時候不斷地和我討論，讓我可以把每一場戲，每一個角色困境，每一句台詞背後的動機，都表達得很清楚。從一開始，我們一起做的角色功課，跟大家分享的方法演技，那些我們做的所有情緒聲音肢體練習、反覆把所有的戲雕琢優化、也謝謝願意練習的演員，謝謝另外3位男女主角！這次的角色年齡跨度很大，從17歲開始往後推進42年的過程，這中間的詮釋真的不容易！我看到你們的成長和進步！你們大家都好優秀！

在參與技術組的會議中，我要很快在音樂影像中做選擇、做決定。要如何把一個故事說好。在經過這一次的歷練之後我發現，我是非常樂在其中去享受這個創作過程的。

我知道要在同時間顧好學業、琢磨好自己的角色（要演要唱要跳） 、做到導演該俱備的方方面面、同時又要照顧好自己的身心，真的很不容易！

媽媽！我完成了！妳女兒很棒！

這場演出獻給天上的媽媽，也獻給所有正在經歷、或曾經歷過失去的你們。我們都不孤單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法