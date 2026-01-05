「新疆維納斯」主動爬床獻吻 嗨喊「要來非禮你了」男伴羞到嘴角失守

古力娜扎在《玉茗茶骨》飾演名門千金「榮善寶」。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「新疆維納斯」古力娜扎在古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》飾演「榮善寶」，角色為冷靜清醒的事業型大女主，她不只是名門千金，更是撐起家族與茶業的核心人物，行事果決，把婚姻視為權力與資源配置的一環。榮家公開替她招贅，7位男性角色彼此角力、心機算盡，選婿修羅場也使整體的劇情起伏更加鮮明。

古力娜扎透露，她剛開始摸索角色時壓力很大，但製作人于正會不時傳訊息告訴她哪些地方表現得好，不斷鼓勵她，讓她逐漸建立自信。她也坦言因為角色台詞真的非常多，每次看到于正發來的拍攝精彩片段後，她第一個念頭常是「得趕快再背台詞了」。

古力娜扎能把一段長達3頁的台詞，一字不漏地一次完整說出來，讓同劇演員大為讚嘆，男主角侯明昊也作證表示，早上妝髮時常聽到娜扎不停背台詞，擔任特別演出的趙昭儀更笑稱大家要多「鼓勵娜扎」，畢竟能撐住這種高強度台詞量實屬不易。

古力娜扎（右）在《玉茗茶骨》與侯明昊（左）同床共枕。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

談到對手戲互動，古力娜扎透露，自己對侯明昊的第一印象是英俊瀟灑，她也分享劇裡宅鬥暗潮洶湧，但戲外幾位女演員感情很好，尤其她和趙昭儀一起錄過節目，彼此早已熟悉，因此拍攝女生群戲時氛圍特別快樂。

《玉茗茶骨》裡，侯明昊跟古力娜扎的關係並非單純甜寵，而是從互相利用、彼此試探，到一次次對峙後逐漸動心。進入第10集後，劇情也迎來另一波高潮，選婿儀式上，榮善寶原本準備選擇陸江來，卻在關鍵時刻被握有榮家把柄的「楊鼎臣」（劉擎 飾）逼停，面對家業與未知威脅，她無奈選擇楊鼎臣為婿。

無法接受的陸江來帶著榮善寶外出乘船並堅定地吐露自己的對她的情感，說出：「我不願與妳為友，大小姐我想娶妳為妻。」令榮善寶內心動搖。在見到不請自來的楊鼎臣後，榮善寶轉而前往陸江來房中，提出過夜要求，主動拉起他的手同床共枕並獻上深情一吻，陸江來則羞澀反問：「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」把兩人的情感張力推至高點。

古力娜扎（右）在《玉茗茶骨》與侯明昊愛情逐漸發芽。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

這場同床親密戲連導演都邊拍邊害羞，侯明昊全程嘴角壓不住，古力娜扎則笑說：「要來非禮你了！」隨後在床上躺好的她還加碼提議要自己把鞋子踢掉，讓導演忍不住笑說：「妳也太主動了吧！」

在接下來的劇情中，榮善寶跟陸江來共度一夜過後，竟傳來楊鼎臣被殺的消息，房內血流成河，榮善寶被指行蹤可疑，陸江來也遭審問，過程中頭痛不已的他逐漸回憶起過往，為後續劇情留下巨大懸念。《玉茗茶骨》正於愛奇藝國際站熱播中。

