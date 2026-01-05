自由電子報
娛樂 最新消息

羅百吉嗆爆川普「武力搶資源可恥」警告：下個恐是我們

〔記者邱奕欽／台北報導〕美國總統川普被外媒點名「介入委內瑞拉局勢」引發國際關注，就連電音天王羅百吉也相當關心此事，他昨（4日）不僅重砲「用武力搶資源不叫偉大」，更語出驚人警告「下一個可能就是我們！」直切晶片與資源問題，相關發言瞬間掀起激烈論戰。

羅百吉（左）怒嗆川普可恥。（組合照、本報資料照、歐新社）羅百吉（左）怒嗆川普可恥。（組合照、本報資料照、歐新社）

根據路透社報導，川普昨午召開記者會談及美國對委內瑞拉的作為，表示美方將持續介入委國政治與石油產業，並未排除進一步軍事行動，甚至強調「將管理這個國家，直到安全、妥善地完成政權過渡」，相關說法也讓國際社會高度關注美國是否擴大介入。

隨後，羅百吉以「川普真的開戰了」為題在臉書直指美方已接管委內瑞拉，同時更牽涉龐大石油資源，怒嗆「原來用強大武力來搶別人國家的資源叫做偉大！」面對有網友憤慨附和「川普就是一個流氓罷了！」羅百吉也不諱言「他親口說過，還要花錢跟委內瑞拉買石油，直接佔領就可以了。」

然而，有人要他先檢討委內瑞拉內政，羅百吉對此則嗤之以鼻回應「一個土匪，換成另一個土匪。」他更針對資源掠奪進一步點名台灣處境，警告「下一個就是我們了，因為川普要什麼就搶什麼，可恥！」直指晶片恐成下一個被覬覦的目標。

點圖放大body

