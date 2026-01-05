《阿凡達：火與燼》全球票房10億美金達陣！北美蟬聯三週冠軍猛破3億美金

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎鉅導詹姆斯柯麥隆執導的科幻史詩第三部《阿凡達：火與燼》持續熱賣，並為柯麥隆寫紀錄！上週末（1月2至4日）繼續以4000萬美金（約台幣12.54億元）蟬聯北美票房三週冠軍，累積票房已高達3.06億美金（約台幣95.99億元），全球票房更正式突破10億美金（約台幣313.7億元），累積票房已高達10.83億美金（約台幣339.73億元）。

《阿凡達：火與燼》全球票房正式突破10億美金。（二十世紀影業提供）

前兩部《阿凡達》皆在大銀幕上展現驚人續航力，連續7個週末稱霸票房榜，最終雙雙成為影史最賣座電影之一：首集全球票房高達29.23億美金（約台幣916.94億元），續集則累積23.43億美金（約台幣734.99億元）。《阿凡達：火與燼》達成10億美金里程碑的速度，雖略慢於前作《阿凡達：水之道》（2022年上映，14天突破10億），但與2009年首集《阿凡達》時間差不多（17天達標）。

《阿凡達：火與燼》是否具備同樣的長跑實力、票房進一步衝破全球20億美金（約台幣627.4億元），仍有待觀察。要達成這項關鍵里程碑，勢必高度仰賴海外市場的表現——正是國際觀眾，將前兩部《阿凡達》推上票房天花板。首集僅海外市場便進帳高達21.38億美金（約台幣670.69億元），而《阿凡達：水之道》也在海外斬獲16.55億美金（約台幣519.17億元）。

《阿凡達：火與燼》同時也是迪士尼於2025年推出、第三部全球票房突破10億美金的作品，前兩部為《星際寶貝：史迪奇》與《動物方城市2》。作為對照，迪士尼的競爭對手們自2023年以來尚未推出任何一部「10億美金電影」。這些亮眼成績也為迪士尼畫下豐收的一年句點，該公司2025年共推出16部電影，全球總票房已超過65.8億美金（約台幣2064.14億元），不僅穩居市佔第一，更在票房上至少領先其他片商20億美金。

導演詹姆斯柯麥隆憑《阿凡達：火與燼》成為影史首位執導四部破10億美金電影的導演。（二十世紀影業提供）

導演柯麥隆已是影史唯一擁有三部全球票房突破20億美金作品的導演（兩部《阿凡達》和《鐵達尼號》），若加上《阿凡達：火與燼》，他目前也是影史第一位「連續執導四部全球票房破10億美金電影」的導演。正如他憑《鐵達尼號》拿下奧斯卡最佳導演時高喊的—他真的是「世界之王」。

《阿凡達：火與燼》持續在台上映中，全台票房粗估已破台幣3.6億，詳細數字將於下午揭曉。

