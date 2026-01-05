自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

天選靳朝！《雙軌》何與晉升中國新男神 最髒的事他也幹

何與因演出《雙軌》受到矚目。（翻攝自微博）何與因演出《雙軌》受到矚目。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲的中國男星何與最近因為與虞書欣搭檔演出《雙軌》，183公分的他引發關注，編劇受訪透露，他簡直是「天選靳朝」。

何與在《雙軌》中與虞書欣談起「偽骨科兄妹戀」，開賽車時的狂野感，卻又有在底層生存的野性，網友立刻陷入何與的魅力之中。編劇趙曉磊受訪時就分享，當初確定女主角由虞書欣演出之後，就希望男主角靳朝能夠找一個「生臉」，也就是並非大眾熟悉的演員，但要很有男人味、沒有偶像包袱。

何與現年29歲、身高183公分，拍攝照片極具性張力。（翻攝自微博）何與現年29歲、身高183公分，拍攝照片極具性張力。（翻攝自微博）

結果卻一直找不到理想的演員，直到趙曉磊在網路上看到一段影片，一名男子穿著黑色吊嘎、戴著黑色棒球帽，單手就把看起來很重的行李箱拿起來，「我當時就覺得他很像我的男主角，我就決定跟他約見面。」第一次見面是在一家日式料理店，趙曉磊對他的印象是何與非常白，「跟我想要那種糙漢形象形成一種鮮明的反差，我在想他能夠演出那種曾經是校草學霸、寫一手好字的那種人，然後淪落成糙漢，然後再返回去又成為工程師，他有兩極的張力，他應該能夠演出來。」

趙曉磊表示，看到何與之後，靳朝的形象就具象化了。最後在片中，靳朝雖然皮膚白淨，但幹著最髒、最差、最危險的事情，還打拳、開賽車，這跟她當初在腦海中想像的形象是一致的。

何與因為演出《雙軌》才為中國新一代男神。（翻攝自微博）何與因為演出《雙軌》才為中國新一代男神。（翻攝自微博）

何與在《雙軌》中熱愛賽車。（翻攝自微博）何與在《雙軌》中熱愛賽車。（翻攝自微博）

《雙軌》已經播畢，何與稱靳朝是他演過的劇中最像自己的角色，「我們有同樣的愛好，喜歡賽車時讓人忘卻一切的速度，也喜歡在拳擊場上考驗意志的壓迫，我們都在人生裡尋找自己要專注的事情。」他坦言，在很大的押力支下，腦子裡只能專注著唯一的目標，就是成為靳朝，他很心疼靳朝，希望能夠給他一個擁抱，「告訴他，朝朝，太陽落下只是被遮住了光芒，它終究會升起來的。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中