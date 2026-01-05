天選靳朝！《雙軌》何與晉升中國新男神 最髒的事他也幹

何與因演出《雙軌》受到矚目。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕29歲的中國男星何與最近因為與虞書欣搭檔演出《雙軌》，183公分的他引發關注，編劇受訪透露，他簡直是「天選靳朝」。

何與在《雙軌》中與虞書欣談起「偽骨科兄妹戀」，開賽車時的狂野感，卻又有在底層生存的野性，網友立刻陷入何與的魅力之中。編劇趙曉磊受訪時就分享，當初確定女主角由虞書欣演出之後，就希望男主角靳朝能夠找一個「生臉」，也就是並非大眾熟悉的演員，但要很有男人味、沒有偶像包袱。

何與現年29歲、身高183公分，拍攝照片極具性張力。（翻攝自微博）

結果卻一直找不到理想的演員，直到趙曉磊在網路上看到一段影片，一名男子穿著黑色吊嘎、戴著黑色棒球帽，單手就把看起來很重的行李箱拿起來，「我當時就覺得他很像我的男主角，我就決定跟他約見面。」第一次見面是在一家日式料理店，趙曉磊對他的印象是何與非常白，「跟我想要那種糙漢形象形成一種鮮明的反差，我在想他能夠演出那種曾經是校草學霸、寫一手好字的那種人，然後淪落成糙漢，然後再返回去又成為工程師，他有兩極的張力，他應該能夠演出來。」

趙曉磊表示，看到何與之後，靳朝的形象就具象化了。最後在片中，靳朝雖然皮膚白淨，但幹著最髒、最差、最危險的事情，還打拳、開賽車，這跟她當初在腦海中想像的形象是一致的。

何與因為演出《雙軌》才為中國新一代男神。（翻攝自微博）

何與在《雙軌》中熱愛賽車。（翻攝自微博）

《雙軌》已經播畢，何與稱靳朝是他演過的劇中最像自己的角色，「我們有同樣的愛好，喜歡賽車時讓人忘卻一切的速度，也喜歡在拳擊場上考驗意志的壓迫，我們都在人生裡尋找自己要專注的事情。」他坦言，在很大的押力支下，腦子裡只能專注著唯一的目標，就是成為靳朝，他很心疼靳朝，希望能夠給他一個擁抱，「告訴他，朝朝，太陽落下只是被遮住了光芒，它終究會升起來的。」

