自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

驚！資深玉女歌手做惡夢 居然賠了50萬

資深玉女歌手吳雪芬做惡夢竟踢碎價值50萬的大花瓶。（吳雪芬提供）資深玉女歌手吳雪芬做惡夢竟踢碎價值50萬的大花瓶。（吳雪芬提供）

〔記者胡如虹／台北報導〕資深玉女歌手吳雪芬踢一腳居然價值50萬！日前吳雪芬才感慨月收入不到一萬，生計陷入困頓，急著找復出的機會，沒想到日昨她在客廳沙發睡著，半夜做惡夢，居然不小心一腳把價值50萬心愛的大花瓶給踢碎了。

「我才剛慶幸大地震我收藏的瓷器花瓶都『安然無恙』，沒想到會被我自己給踢碎。」吳雪芬說，她踢碎的大花瓶清末民初的瓷器，15年前走了三趟跟店家殺價多次才得手的。

吳雪芬收藏這個清末民初的大花瓶瓷器已15年了。（吳雪芬提供）吳雪芬收藏這個清末民初的大花瓶瓷器已15年了。（吳雪芬提供）

吳雪芬看碎了一地的大花瓶心疼不已。（吳雪芬提供）吳雪芬看碎了一地的大花瓶心疼不已。（吳雪芬提供）

10年前，她將大花瓶送拍香港訂價台幣45萬沒賣出，就一直珍藏至今，在她家中珍藏的350件瓷器中，這個大花瓶在她最喜歡的瓷器中排名第八名，因為對這個大花瓶很有感情，所以她特別把大花瓶擺在客廳的桌上，沒想到經過幾次地震都沒事，反而被自己不小心給踢碎了，讓她心疼到笑不出來。

吳雪芬表示，大花瓶的厚胎非常笨重，踢碎了還得處理善後，她只好慶幸自己一把年紀了，腿腳有力還能把它從桌子上踢下來。不過經此惡夢一踢，她也不敢在客廳桌面再放瓷器了。

吳雪芬把清末民初的大花瓶擺在客廳的桌上，沒想到會被自己踢碎。（吳雪芬提供）吳雪芬把清末民初的大花瓶擺在客廳的桌上，沒想到會被自己踢碎。（吳雪芬提供）

吳雪芬曾經以《編織一個情網》成為歌壇的玉女歌手，並且歌而優則演，拍了《漢江風雲》、《一代皇后大玉兒》等不少電視劇。她嫁作人婦淡出演藝圈後，和老公從事古董生意，但因老公罹癌，她把積蓄拿去幫老公付醫藥費，老公過世後，她一個人守著一屋子的瓷器古董，日子過得很寂寞，還好她每個月都會舉辦真善美複合式歌友會，練歌練舞也跟歌迷朋友連絡感情，生活多一些色彩。不過她最期待的還是能復出唱歌或演戲，希望能遇見伯樂。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中