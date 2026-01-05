自由電子報
娛樂 最新消息

朴娜勑「車內19禁」爭議太失控 韓媒：回不去了

朴娜勑黑料越爆越多，韓媒斷定已無生存空間。（翻攝自IG）朴娜勑黑料越爆越多，韓媒斷定已無生存空間。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國諧星朴娜勑從職場糾紛一路燒到私生活外流，爆料一波接一波，韓媒斷定她「幾乎沒有喘息空間」，已達形象回不去的程度。

該風暴源頭來自朴娜勑的前經紀人指控遭受職場霸凌，還拋出「特殊傷害」、「代開處方」、「活動費未支付」等多項嚴重嫌疑，甚至向法院聲請不動產假扣押並求償1億韓幣（約台幣217萬元）。

正當朴娜勑試圖反擊、對前經紀人追加提告恐嚇未遂與業務侵占時，更具爭議性的內容浮上檯面！朴娜勑被指曾在經紀人駕駛的車內，與一名男性發生限制級行為。

相關陳情內容形容，經紀人坐在駕駛與副駕位置，卻被迫在密閉空間中「無法迴避的目睹、聽見不願承受的畫面與聲音」，甚至還出現踢椅背、可能危及行車安全的情況。

這類描述曝光，瞬間引爆輿論，也讓事件性質從「合約與金錢糾紛」，轉向更敏感的權力與職場界線問題。

事實上，朴娜勑早在上月中就公開名為「最後立場聲明」的影片，強調事件並非私人情感問題，而是需要透過司法程序釐清，並表態將捍衛名譽到底。只是這支影片曝光後，她選擇全面沉默，不再對外發言。

外界分析，正因她已將話說死為「最後一次說明」，如今再遇到新的爆料，幾乎無法再補充回應，只能交由律師團隊處理。取而代之的是她親自到警局接受調查，低調應對司法攻防。

