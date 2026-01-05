中國網美踢鐵板！點名《如懿傳》男星家暴害流產 慘被判決書打臉

屈楚蕭、司曉迪。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網美司曉迪日前爆料「睡遍頂流」，引發議論紛紛，被他點名的藝人林更新、鹿晗等人的工作室都發聲喊告，不過僅有被她指控家暴、害女友流產的中國男星屈楚蕭，曬出判決書打臉司曉迪，讓風向大反轉。

屈楚蕭曾演出《如懿傳》五阿哥，最近還傳出與王淨、導演柯貞年合作電影《夢中人》，此次司曉迪掃射中國演藝圈男星，稱屈楚蕭之前傳出家暴、害女友流產的消息，質問他：「是不是真的家暴？是不是真的變態？」

司曉迪質問屈楚蕭是不是家暴。（翻攝自微博）

不過屈楚蕭工作室闢謠速度很快，直接公開2022年的勝訴判決書，判決書中明確指出：「何女士於庭審中成認自己發布相關微博時並未懷孕，屈楚蕭先生亦未對其有暴力毆打行為。」工作室進一步表示，在二審勝訴之後，考量到涉案的何女士並非公眾人物，擔心會暴露雙方隱私，且掀起輿論關注，因此並未公開判決書。工作室直指有無關人士繼續利用該事造謠，才不得不將判決書的內容公諸於世，並表示：「謠言止於智者。」

屈楚蕭工作室曬出判決書，表示謠言止於智者。（翻攝自微博）

對此，中國網友紛紛表示，「3年，你們真給面子」、「這麼多年終於肯放出來了」、「現在風氣真的太壞了，人心太壞了，隨口說幾句話就可以讓人身敗名裂」、「這麼多年，屈楚蕭受盡委屈，真的心疼」。

