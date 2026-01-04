自由電子報
娛樂 最新消息

「男版魏瓔珞」竟是他！從狀元跌成馬夫 主動獻賣身契「一路翻盤」

〔記者李紹綾／台北報導〕侯明昊主演的古裝權謀愛情劇《玉茗茶骨》開播後話題不斷，劇情融合女尊雄競結構與密集反轉節奏，迅速引爆討論。他飾演的角色因「男版魏瓔珞」式的能屈能伸與反差人設，被觀眾視為全劇最大亮點，他從狀元郎跌落成馬夫，再走入招贅修羅場步步翻盤，高端綠茶加上美強慘設定，既虐又酥。

侯明昊在《玉茗茶骨》從狀元郎淪為馬夫。（iQIYI愛奇藝國際站提供）侯明昊在《玉茗茶骨》從狀元郎淪為馬夫。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

由《延禧攻略》總製作人于正所推出的另一力作《玉茗茶骨》，以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯，整體節奏明快，爽感密集。其中最受矚目的亮點，莫過於侯明昊飾演的男主角「陸江來」，他本是前途無量的年輕狀元，卻因追查案件被捲入一樁殺妻舊案，遭人設局陷害，瞬間從官場新星淪為被追殺的對象。

就在命懸一線之際，侯明昊飾演的陸江來被茶王之女、榮府繼承人「榮善寶」（古力娜扎 飾）所救，但卻因失憶被迫留在榮府，從狀元郎淪為馬夫，踏入暗流湧動的家族權鬥。他在比武招親、家族博弈時屢遭暗算，卻總能在最狼狽的時刻立功，替榮善寶擋災，每一次受傷都成為後續翻盤的伏筆，也激起榮善寶的保護欲。懂得示弱賣慘、借勢反擊的他甚至主動獻上賣身契，跪地向榮善寶宣示，「我不是榮家的，我是大小姐的」，這種奶狗忠犬與腹黑謀士並存的設定，讓角色辨識度大幅提升，不少觀眾更形容他是「男版魏瓔珞」。

侯明昊（左）在《玉茗茶骨》與古力娜扎（右）同床共枕。（iQIYI愛奇藝國際站提供）侯明昊（左）在《玉茗茶骨》與古力娜扎（右）同床共枕。（iQIYI愛奇藝國際站提供）

侯明昊說：「我在看過劇本後馬上就答應演出了，因為劇情實在太出色，我的角色前後反差大，從狀元成了馬夫又變僕人再到女婿候選人之一，恢復記憶後又變回充滿野心的巡案，演起來很痛快有爽感，我印象最深刻的一場戲是陸江來重新找回身分後，在公堂上第一次拍響驚堂木那一瞬間，演出時我自己也渾身起雞皮疙瘩，希望大家多多期待。」《玉茗茶骨》正於愛奇藝國際站熱播中。

