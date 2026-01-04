（影）「漫威女英雄」腦部多區退化 黃蜂女親曝最新病況惹鼻酸

〔記者鍾志均／綜合報導〕曾來台為電影宣傳的「黃蜂女」伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly）近日拋出震撼彈！她親口證實，自己因腦震盪引發創傷性腦損傷（TBI），腦部多個區域功能出現明顯下降，消息讓影迷與粉絲湧入關心。

伊凡潔琳莉莉自曝腦部受損，健康狀況亮紅燈。（翻攝自YouTube）

46歲的伊凡潔琳莉莉透過影片向外界更新健康狀況，坦言在接受腦部掃描後，被醫師告知「幾乎整個大腦的功能都比過去低落」。她語氣平靜卻不諱言艱辛：「接下來，我必須和醫師一起找出真正原因，展開一段不輕鬆的復健旅程。」

這位因《LOST 檔案》走紅、又以「黃蜂女」形象深植人心的女星，首度談到這場意外帶來的心理轉折。她透露，自從頭部與臉部重創後，反而被迫「慢下來」，學會真正休息，「這可能是我成為母親14年以來，過得最平靜的一個耶誕假期。」笑說，這樣的寧靜意外成了一份禮物。

事實上，莉莉早在去年5月就曾透露，自己在海邊突然昏倒，臉部直接撞上岩石送醫。當時醫療團隊並未只處理外傷，而是不斷追查她昏倒的原因，如今回頭看，這場意外正是後續健康警訊的開端。

伊凡潔琳莉莉表示因病痛生活被迫慢下來。（達志影像）

她坦承，原以為只是更年期前期的不適，沒想到竟是腦部受損，「知道真相讓人安心，但也清楚要逆轉這些問題，會是一條很陡的路。」即便如此，她仍感性表示，自己對「還能活著、還能迎接新的一年」充滿感恩。

不少演藝圈好友與全球粉絲紛紛湧入打氣，包括蜜雪兒菲佛直言她是「真正的戰士」，不少粉絲更留言表示心疼與不捨，希望她能安心休養、慢慢復原。

