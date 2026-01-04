自由電子報
娛樂 最新消息

胡瓜認健檢有異狀 罕吐心聲：不希望兒女進演藝圈

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜跨足YouTube開設頻道《下面一位》成績亮眼，最新一集邀請到檢場與潘若迪合體出遊，三人組成「百歲旅行團」，挑戰貓空自助行程，從買票開始就狀況百出，笑料連發。

檢場化身貓空導遊，帶著胡瓜與潘若迪挑戰自助出遊。（下面一位提供）檢場化身貓空導遊，帶著胡瓜與潘若迪挑戰自助出遊。（下面一位提供）

常跑貓空的檢場自信滿滿化身導遊，帶著從未搭過貓纜的胡瓜與潘若迪出發，沒想到一走進車站就吵成一團，三人邊研究邊鬥嘴，熱鬧到讓胡瓜忍不住自嘲：「我們這三個老人家還真吵！」現場笑聲不斷。

本集任務挑戰使用自助機台購票，卻頻頻卡關。機台僅接受百元、五百元紙鈔，胡瓜卻硬把千元鈔票塞進去，還一度怪罪機器「壞掉沒反應」，最後才發現根本沒按購票鍵，當場遭潘若迪與檢場聯手吐槽。更誇張的是，三人找不到門票，才發現退出來的票券被潘若迪誤認成發票，還沒搭上纜車就耗費大量時間，荒謬又逗趣。

後續任務改用手機搜尋秘境咖啡廳與夜景餐廳，潘若迪信誓旦旦求助 AI，沒想到不但沒得到答案，還傳出「呵呵」的回應聲，讓他氣得差點當場摔手機，意外成為節目名場面。

胡瓜、檢場、潘若迪合體錄製《下面一位》，三人夜訪貓空邊喝茶邊聊天。（下面一位提供）胡瓜、檢場、潘若迪合體錄製《下面一位》，三人夜訪貓空邊喝茶邊聊天。（下面一位提供）

三人年齡加起來超過 200 歲，也自然聊到健康議題。潘若迪與檢場分享因長年工作留下的職業傷害，胡瓜則坦言健檢曾發現異狀，前幾年做健康檢查時，曾被醫師提醒肺部出現「毛玻璃」狀況，就是肺腺癌的開始，所幸目前都有定期追蹤檢查，狀況仍在可控範圍內。

他也自爆，前兩年因工作壓力大、睡眠品質不佳，還曾主動求助心理醫師調適身心狀態，坦言壓力累積對身體影響不小，潘若迪與檢場紛紛勸他要懂得適時放鬆、釋放壓力，也藉此提醒觀眾再忙都要照顧好自己的身心健康。

談及兒女紛紛踏入演藝圈，檢場表示，比起擔心，更希望孩子過得開心；胡瓜也直言原本並不希望小孩走這條辛苦的路，沒想到他們靠自己闖出成績，讓他既欣慰也感慨，最後三人一致認同：「不管做什麼，開心最重要。」

