自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林千又揭密29歲已凍卵 點名必備「24小時保母」才肯生

林千又甜嫁史丹佛學霸，透露29歲早凍卵。（翻攝自IG）林千又甜嫁史丹佛學霸，透露29歲早凍卵。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕林千又去年3月赴戶政事務所完成登記，甜嫁擁有史丹佛博士學位的老公Jeon，隨後更砸下千萬於南法舉辦浪漫婚禮，邀請親友一同見證人生重要時刻。據了解，Jeon為亞裔美國人，外型斯文、學歷亮眼，兩人興趣相投、相知相惜，愛情長跑終於修成正果。

近日林千又被網友直接問到是否有生小孩的計畫，對此她不避諱正面回應，坦言自己其實很喜歡小孩，還笑說：「我那麼美，我老公那麼聰明，一定要生一下，傳宗接代。」現年33歲的她透露早在29歲時就已先行凍卵，並規劃大約兩年後再迎接新生命，原因是想把握時間與老公好好享受兩人世界，為未來家庭生活做好更完整的準備。

林千又大方談育兒，列條件需要24小時保母。（翻攝自IG）林千又大方談育兒，列條件需要24小時保母。（翻攝自IG）

談到育兒方式，林千大方分享不同於傳統的觀念，她表示目前仍持續與老公溝通細節，但最在意的一點是「一定要有24小時保母」。她也提到，因父母過去忙於經營事業，家中三個孩子都是由印傭照顧長大，讓她深刻體會到育兒不該只是單一角色的責任，並直言：「帶小孩已經不再是女人的責任。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中