林千又揭密29歲已凍卵 點名必備「24小時保母」才肯生

林千又甜嫁史丹佛學霸，透露29歲早凍卵。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕林千又去年3月赴戶政事務所完成登記，甜嫁擁有史丹佛博士學位的老公Jeon，隨後更砸下千萬於南法舉辦浪漫婚禮，邀請親友一同見證人生重要時刻。據了解，Jeon為亞裔美國人，外型斯文、學歷亮眼，兩人興趣相投、相知相惜，愛情長跑終於修成正果。

近日林千又被網友直接問到是否有生小孩的計畫，對此她不避諱正面回應，坦言自己其實很喜歡小孩，還笑說：「我那麼美，我老公那麼聰明，一定要生一下，傳宗接代。」現年33歲的她透露早在29歲時就已先行凍卵，並規劃大約兩年後再迎接新生命，原因是想把握時間與老公好好享受兩人世界，為未來家庭生活做好更完整的準備。

林千又大方談育兒，列條件需要24小時保母。（翻攝自IG）

談到育兒方式，林千大方分享不同於傳統的觀念，她表示目前仍持續與老公溝通細節，但最在意的一點是「一定要有24小時保母」。她也提到，因父母過去忙於經營事業，家中三個孩子都是由印傭照顧長大，讓她深刻體會到育兒不該只是單一角色的責任，並直言：「帶小孩已經不再是女人的責任。」

