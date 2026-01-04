自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平生前心願落空？律師揭法律現實：遺產恐歸國庫

資深藝人曹西平上月驟逝，生前多次表態遺產不留給手足。（翻攝自臉書）資深藝人曹西平上月驟逝，生前多次表態遺產不留給手足。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平上月29日驟逝，享壽66歲。未婚、無子女的他，生前與親兄弟多年未往來，曾多次公開表態，遺產不會留給手足，而是希望交由長期同住、照顧他生活起居的乾兒子Jeremy。然而，現行法律制度卻可能讓這份心意落空。

律師梁家瑜（右）解析曹西平遺產爭議，直言乾兒子依法不具繼承權，遺產恐歸國庫。（翻攝自YouTube）律師梁家瑜（右）解析曹西平遺產爭議，直言乾兒子依法不具繼承權，遺產恐歸國庫。（翻攝自YouTube）

律師梁家瑜近日登上許聖梅YouTube節目《危機女王》說明，Jeremy雖被視如己出，但因未經法律程序完成收養，並非血親或法定繼承人，依法不具任何繼承權。她進一步指出，若曹西平未立具法律效力的遺囑，即便生前多次表態拒絕讓兄弟分產，兄弟姊妹仍可依法主張「特留分」，取得部分遺產。

節目中，主持人許聖梅也補充分析，即使曹西平的兄弟們全數放棄繼承權，遺產也不一定能順利轉給Jeremy。由於曹西平雙親早已過世，若無其他合法繼承人，最終不排除將依規定歸入國庫。梁家瑜也直言，乾兒子在法律定位上「完全站不住腳」，遺產流向國庫並非不可能，「這就是法律現實」。

