胡瓜體力太扯！甩戰繩「13秒破水球」狠甩董至成

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到新竹新豐溪南鳳蓮宮錄影，節目一開場，胡瓜與阿翔赫然發現其他主持群全數消失，兩人一度以為大家在鬧脾氣，沒想到戲台上突然傳來呼喊胡瓜名字的聲音，抬頭一看，才發現籃籃、賴慧如、郭忠祐與宜芳全都站在高處，準備給現場觀眾一個大驚喜。

《綜藝大集合》到新竹新豐溪南鳳蓮宮錄影，胡瓜親自上陣挑戰「作浪破水球」。（民視提供）

製作單位隨即宣布全新遊戲「新豐作浪挑戰賽」，將從屋頂撒下多達500顆球，只要觀眾撿到金球就能獲得獎金。隨著球雨灑落，現場瞬間沸騰，觀眾們全力搶球，最終5位幸運兒成功抱回獎金，笑得合不攏嘴。

不過胡瓜認為「這樣還不夠」，立刻加碼第二輪挑戰，只要再撿到金球，就能晉級終極關卡「作浪破水球」。參賽者需揮動沉重的戰繩，將空中擺盪的水球全部打破，用時最短者可獲得更高獎金。但戰繩重量驚人，女性觀眾難以操作，胡瓜、董至成因此自告奮勇「代打」幫觀眾拚福利。

胡瓜為觀眾代打拚福利，現場還出動肌肉猛男助陣。（民視提供）

第一位上場的董至成甩戰繩甩得相當吃力，動作笨拙又賣力，笑果十足，最後花了54.87秒才完成挑戰。正當大家以為胡瓜也會「慘不忍睹」時，他卻突然消失在現場，隨後伴隨奇怪聲響出現，原來是帶著兩位肌肉猛男在一旁拉筋熱身，荒謬畫面立刻引來全場吐槽。

原本不被看好的胡瓜，實際挑戰卻火力全開，13.58秒完成空中破水球。（民視提供）

終於正式上場後，胡瓜一甩戰繩立刻展現不同等級的節奏與爆發力，竟然只花了13.58秒就完成「空中破水球」挑戰，速度之快讓全場驚呼連連。雖然成績並非全場第一，但仍讓眾人刮目相看，阿翔忍不住大喊：「以瓜哥這年紀來說，已經相當的不容易了。」

