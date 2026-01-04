自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

胡瓜體力太扯！甩戰繩「13秒破水球」狠甩董至成

〔記者傅茗渝／台北報導〕《綜藝大集合》日前來到新竹新豐溪南鳳蓮宮錄影，節目一開場，胡瓜與阿翔赫然發現其他主持群全數消失，兩人一度以為大家在鬧脾氣，沒想到戲台上突然傳來呼喊胡瓜名字的聲音，抬頭一看，才發現籃籃、賴慧如、郭忠祐與宜芳全都站在高處，準備給現場觀眾一個大驚喜。

《綜藝大集合》到新竹新豐溪南鳳蓮宮錄影，胡瓜親自上陣挑戰「作浪破水球」。（民視提供）《綜藝大集合》到新竹新豐溪南鳳蓮宮錄影，胡瓜親自上陣挑戰「作浪破水球」。（民視提供）

製作單位隨即宣布全新遊戲「新豐作浪挑戰賽」，將從屋頂撒下多達500顆球，只要觀眾撿到金球就能獲得獎金。隨著球雨灑落，現場瞬間沸騰，觀眾們全力搶球，最終5位幸運兒成功抱回獎金，笑得合不攏嘴。

不過胡瓜認為「這樣還不夠」，立刻加碼第二輪挑戰，只要再撿到金球，就能晉級終極關卡「作浪破水球」。參賽者需揮動沉重的戰繩，將空中擺盪的水球全部打破，用時最短者可獲得更高獎金。但戰繩重量驚人，女性觀眾難以操作，胡瓜、董至成因此自告奮勇「代打」幫觀眾拚福利。

胡瓜為觀眾代打拚福利，現場還出動肌肉猛男助陣。（民視提供）胡瓜為觀眾代打拚福利，現場還出動肌肉猛男助陣。（民視提供）

第一位上場的董至成甩戰繩甩得相當吃力，動作笨拙又賣力，笑果十足，最後花了54.87秒才完成挑戰。正當大家以為胡瓜也會「慘不忍睹」時，他卻突然消失在現場，隨後伴隨奇怪聲響出現，原來是帶著兩位肌肉猛男在一旁拉筋熱身，荒謬畫面立刻引來全場吐槽。

原本不被看好的胡瓜，實際挑戰卻火力全開，13.58秒完成空中破水球。（民視提供）原本不被看好的胡瓜，實際挑戰卻火力全開，13.58秒完成空中破水球。（民視提供）

終於正式上場後，胡瓜一甩戰繩立刻展現不同等級的節奏與爆發力，竟然只花了13.58秒就完成「空中破水球」挑戰，速度之快讓全場驚呼連連。雖然成績並非全場第一，但仍讓眾人刮目相看，阿翔忍不住大喊：「以瓜哥這年紀來說，已經相當的不容易了。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中