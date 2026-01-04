自由電子報
娛樂 最新消息

廉世彬新造型現身寵粉！羞曝學中文是為了「這件事」

廉世彬連續兩天現身「Cheer Up！」女孩快閃盛典，以一頭深色新髮型亮相。（CHEER UP提供）廉世彬連續兩天現身「Cheer Up！」女孩快閃盛典，以一頭深色新髮型亮相。（CHEER UP提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕韓國啦啦隊「可愛擔當」廉世彬連續兩天現身「Cheer Up！」女孩快閃盛典，4日以全新深色髮型亮相，氣質瞬間轉換，讓不少粉絲眼睛一亮，出現此起彼落的驚呼聲。

廉世彬表示去年夏天長時間維持淺色系髮型，頻繁漂染讓髮質亮紅燈，「頭髮真的受不了，只好回歸深色。」她原本心中理想色是偏紅棕調，結果實際染完比想像中更深，也讓粉絲一時認不出來，甚至有人開玩笑說像「茄子」，她立刻澄清：「不是紫色啦！」至於未來會不會再染淺？她直言目前屬於蓋色狀態，若再漂恐怕直接「毀髮」，短期內不考慮。

粉絲打趣新髮色像茄子，廉世彬立刻澄清不是紫色。（CHEER UP提供）粉絲打趣新髮色像茄子，廉世彬立刻澄清不是紫色。（CHEER UP提供）

活動現場，廉世彬展現滿滿親和力，不僅親手送餐、替粉絲簽名，還一起玩遊戲，互動零距離，氣氛相當熱絡。她也分享，3日一抵台就頂著新髮型亮相，其實內心有點緊張，沒想到反應這麼好，讓她鬆了一口氣。

廉世彬活動中與粉絲近距離互動。（CHEER UP提供）廉世彬活動中與粉絲近距離互動。（CHEER UP提供）

談到跨年，她透露是在韓國和家人一起追韓劇《金部長的夢想人生》，直到接近午夜才匆忙轉到倒數節目迎新年。至於新年願望，她毫不掩飾秒答：「賺很多錢！」還不忘對著鏡頭幽默喊話：「廣告商可以找我！」同時也透露，希望未來能嘗試「晚餐秀」形式的活動，和粉絲有更多深度交流。

此外，廉世彬也透露，經紀公司已著手安排她學中文，將以線上家教方式進行，每週預計上課兩次。她笑說自己現在「不太會說，但其實聽得懂不少」，聽到翻譯Joy用中文轉述時，還會下意識點頭附和「真的、真的」。被問學好中文後最想做什麼？她先笑說「吵架」，隨即解釋：「我很愛聊天，希望以後可以用中文跟大家、跟女孩們聊不停。」

