娛樂 音樂

泰武鄉運動會電臀熱舞爆紅小男孩出現了！丁噹笑到「美叮美噹」

丁噹到高雄舉辦簽票會，一連獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）丁噹到高雄舉辦簽票會，一連獻唱多首歌曲。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹4月18日將到高雄巨蛋舉辦「夜遊」夜未眠巡迴演唱會，昨（3日）先到高流珊瑚礁群好望角戶外廣場舉辦限定簽票會，現場出現「驚喜嘉賓」，氣氛超嗨。

丁噹親切下台與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）丁噹親切下台與歌迷近距離互動。（相信音樂提供）

愛唱歌的丁噹，把簽票會當成小型演唱會，一口氣唱了《記憶咖啡》、《我愛他》等10首歌曲，讓歌迷聽得過癮，她也和粉絲近距離親切互動，另外丁噹也透露，簽唱會隔天將留在高雄走走，並向台下歌迷詢問高雄好玩的去處，希望可以一一打卡。

簽票會一大驚喜就是，去年7月底曾在屏東泰武鄉運動會上，雨中扭動「電臀」爆紅，自在熱舞的原民小弟弟，這次也到丁噹簽票會現場，並受邀上台尬舞，不只隨著《夜貓》扭腰擺臀，還一起大唱大跳《叮叮噹》，小弟弟把丁噹逗得笑到「美叮美噹」，看到小弟弟跳得欲罷不能，丁噹也忍不住學起當時運動會主持人口問笑喊：「好了就好了！」丁噹也當場邀請小弟弟4月18日到高雄巨蛋看演唱會，希望未來兩人有機會再度同台舞力全開！

丁噹（左）驚喜邀請泰武鄉運動會爆紅的原民小弟弟上台尬舞。（相信音樂提供）丁噹（左）驚喜邀請泰武鄉運動會爆紅的原民小弟弟上台尬舞。（相信音樂提供）

丁噹也驚喜宣布，1月7日將推出全新單曲《最痛的遺憾》，這是由蕭秉治為她量身打造的新歌，1月5日至7日將在Hit FM聯播網首播；MV則將於1月7日晚間在相信音樂YouTube頻道上線。

