娛樂 歐美

瑪丹娜新年首PO不忘放閃小38歲男友 相隔7年粉絲坐等好消息

瑪丹娜（左三）帶著孩子們一起去摩洛哥旅行。（翻攝自IG）瑪丹娜（左三）帶著孩子們一起去摩洛哥旅行。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕67歲的美國流行天后瑪丹娜最近帶著家人和男友一起到摩洛哥旅行，2026年她在社群的第一篇PO文，也不忘秀出和小男友的親密照，另外她的發文也讓粉絲燃起希望，期待快點聽到她「報喜」。

瑪丹娜從年輕到現在始終勇於「做自己」，高談「母子戀」也完全不在意外界眼光，她的小男友阿金莫里斯現年29歲，出生於牙買加，目前住在紐約，兩人常在社群分享放閃照，愛得火熱。

瑪丹娜（左）和小男友阿金莫里斯愛得火熱。（翻攝自IG）瑪丹娜（左）和小男友阿金莫里斯愛得火熱。（翻攝自IG）

在新年的第一篇發文中，瑪丹娜寫到：「親愛的，振作起來，2026年到了！」她也分享和男友，還有她的兒女們在摩洛哥旅行期間拍攝的家庭照片，她以充滿力量的訊息和充滿希望的眼神迎接新年，迅速掀起了一股討論熱潮。粉絲對她的新年派對和節日照片讚不絕口，最新的貼文也充滿了粉絲對她回歸流行樂壇的期待。

許多網友留言都充滿對瑪丹娜新歌的期待，也表達出對瑪丹娜即將發行的新專輯的興奮之情。主要是歌迷都沒忘記，瑪丹娜在去年宣布，她正在製作她的第15張錄音室專輯，這將是她繼 2019 年發行《Madame X》之後，7年來的第一張新專輯，因此粉絲都期盼她在熱戀之餘，不要忘記對歌迷的承諾。

