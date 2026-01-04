小龍女吳卓林罕談生父成龍  一細節......雙方關係疑破冰

吳卓林（左）是港星吳綺莉私生女，曾公開指國際影星成龍是她親生父親。（香港星島日報）

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲「小龍女」吳卓林是港星吳綺莉私生女，吳卓林曾說國際影星成龍是她親生父親，71歲成龍近期公開向兒子房祖名道歉，指他過往太過嚴格而讓父子關係疏離。

勁爆的是，吳卓林日前直播時，破天荒首度開口談及她口中的「生父」成龍，暗示和成龍關係已從陌生人，慢慢朝向重歸於好狀態。

港媒報導，近日盛傳成龍去年曾透過中間人，多次為吳卓林提供經濟援助，包括為她在加拿大繳付房租，並資助其發展設計事業。更有消息指，成龍曾邀請吳卓林參與其新片的海報設計競標，但此消息未獲證實。

小龍女（右）從小一直活在母親吳綺莉和成龍不倫戀風暴。（香港星島日報）

而在最近一次直播中，被網友問到「你們有沒有和解」時，吳卓林表示：「他（指成龍）最近經常看我做的海報。」回應印證了外界傳聞。她透露成龍最近經常看她設計的海報，這句話被外界解讀為父女關係已正式破冰。

港媒進一步報導，成龍團隊曾主動聯繫吳卓林工作室，將一部電影北美宣發設計工作交由她負責，而吳卓林堅持按市場公訂價收費，雙方也依規定簽合同。直播中有人問收入，吳卓林僅簡短回應：「夠付房租，還能存下買顏料。」有人也直接問她是否原諒父親？但吳卓林未正面回應。

吳卓林自出生以來，成龍對她一直採取不聞不問態度，在她成長過程中不僅缺少父愛，與母親吳綺莉關係也充滿矛盾。2017年18歲吳卓林公開出櫃，與大她12歲加拿大籍女友Andi結婚，從此遠赴加拿大生活。

而吳卓林在加拿大生活並不順遂，經濟拮据的她，曾被目睹在街頭排隊領取免費食物，甚至在垃圾站拾荒，生活潦倒。2018年，小龍女更被爆在網路上發布影片公開認成龍為父，意圖向外界求助。

