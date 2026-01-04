自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

飛機不能飛！李奧納多帶27歲女友度假 遇「美委衝突」缺席影展

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李奧納多狄卡皮歐原定帶著電影《一戰再戰》出席在美國加州舉行的棕櫚泉國際影展（Palm Springs International Film Festival），不過在美軍襲擊委內瑞拉之後實施航空管制，李奧納多無法搭機至加州，無緣親自到棕櫚泉國際影展現場。

李奧納多狄卡皮歐和女友維多利亞伽里蒂搭乘遊艇過新年。（達志影像）李奧納多狄卡皮歐和女友維多利亞伽里蒂搭乘遊艇過新年。（達志影像）

美軍在昨天（3日）對委內瑞拉發動大規模攻擊，委內瑞拉總統馬杜洛及第一夫人已被運送出境，被帶到加勒比海的兩棲攻擊艦「硫磺島號」上。在這起國際衝突後實施了嚴格的航空管制，歲末年終期間，被拍到與亞馬遜創辦人貝佐斯、以及27歲的女友維多利亞伽里蒂在聖巴瑟米度假的李奧納多狄卡皮歐，自然無法搭機回加州。

根據《綜藝報》報導，棕櫚泉國際影展發言人宣布，由於突如其來的旅行干擾以及空域限制，李奧納多狄卡皮歐今晚將無法出席典禮，「雖然我們錯過與他當面慶祝的機會，不過我們很榮幸能夠表彰他的傑出作品以及對電影的長久貢獻。他的才華與對演藝的投入持續激勵著我們，我們很高興能在今晚能以沙漠棕櫚成就獎來祝賀他。」棕櫚泉國際機場也宣布所有航班暫停起飛。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中