飛機不能飛！李奧納多帶27歲女友度假 遇「美委衝突」缺席影展

〔記者廖俐惠／綜合報導〕李奧納多狄卡皮歐原定帶著電影《一戰再戰》出席在美國加州舉行的棕櫚泉國際影展（Palm Springs International Film Festival），不過在美軍襲擊委內瑞拉之後實施航空管制，李奧納多無法搭機至加州，無緣親自到棕櫚泉國際影展現場。

李奧納多狄卡皮歐和女友維多利亞伽里蒂搭乘遊艇過新年。（達志影像）

美軍在昨天（3日）對委內瑞拉發動大規模攻擊，委內瑞拉總統馬杜洛及第一夫人已被運送出境，被帶到加勒比海的兩棲攻擊艦「硫磺島號」上。在這起國際衝突後實施了嚴格的航空管制，歲末年終期間，被拍到與亞馬遜創辦人貝佐斯、以及27歲的女友維多利亞伽里蒂在聖巴瑟米度假的李奧納多狄卡皮歐，自然無法搭機回加州。

請繼續往下閱讀...

根據《綜藝報》報導，棕櫚泉國際影展發言人宣布，由於突如其來的旅行干擾以及空域限制，李奧納多狄卡皮歐今晚將無法出席典禮，「雖然我們錯過與他當面慶祝的機會，不過我們很榮幸能夠表彰他的傑出作品以及對電影的長久貢獻。他的才華與對演藝的投入持續激勵著我們，我們很高興能在今晚能以沙漠棕櫚成就獎來祝賀他。」棕櫚泉國際機場也宣布所有航班暫停起飛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法