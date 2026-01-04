自由電子報
娛樂

中國網美睡遍頂流！司曉迪認L男星是前任：但他劈腿

司曉迪自爆與相聲Q先生、男團L先生交往過。（翻攝自微博）司曉迪自爆與相聲Q先生、男團L先生交往過。（翻攝自微博）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕中國網美司曉迪（iamroosie）日前爆料「睡」遍了頂流男神，包括鹿晗、林更新及檀健次等人，簡直是為中國演藝圈投下一顆震撼彈。網友挖出，司曉迪曾經爆料與一名男團「L先生」交往，不過後來抓到對方劈腿。

司曉迪在「嫂嫂請講」節目爆料，曾經與兩位男明星交往，一個是說相聲的，另一個則是男團的「L先生」，她透露好友帶她去參加一個女明星的生日聚會，當時她一眼就看上了L先生，覺得對方實在長得太帥。L先生也不停撩她，稱讚司曉迪眼睛很好看，司曉迪立刻GET到，知道L先生對她有意思。

司曉迪因為外送，抓包L男星劈腿。（翻攝自微博）司曉迪因為外送，抓包L男星劈腿。（翻攝自微博）

不過司曉迪使出欲擒故縱的手段，並沒有主動跟對方要聯絡方式，而是假裝先離開，L先生見狀才向她開口，看能否加個微信。司曉迪十分激動，與對方加了微信，而這位L先生幾乎24小時找她聊天，聊了一個月後，L先生約她過情人節，也就確定交往。

司曉迪後來發現L先生出軌，是因為有一次很心疼L先生錄節目辛苦，因此幫他點了外送，想要買水果送給L先生，「我知道他還在錄節目，家裡不會有人，結果哎！怎麼顯示已送達，然後我就給外賣員打電話，我說你放哪了？外賣員說有人拿進去了，一個漂亮的女生拿進去了。」

後來L先生傳了影片，辯解稱家中有4、5個人，男男女女都在玩遊戲。結果又被司曉迪發現，這個影片是3月份錄製的，而送外送的時間點是4月，立刻抓包男友說謊。

司曉迪認為愛情只是生活中的調味品。（翻攝自微博）司曉迪認為愛情只是生活中的調味品。（翻攝自微博）

被問到曝光渣男是否有影響私生活？她坦言以前在爆料渣男之前是很害怕失去對方的人，但現在覺得活得快樂最重要，「哪怕別人說我是個渣女、綠茶，我很開心，那是因為我現在過得很快樂，我現在已經完全不介意別人說什麼。」她也建議所以女性：「錢是最重要的，愛情只是生活中的調味品，而且少鹽的生活，就不會太鹹，少說話」。

