世壯運金牌女神嫁排球國手 婚禮驚喜加碼「有喜了」

〔記者李紹綾／台北報導〕曾經當過半年記者的張晏塵，因從小就懷抱演藝夢，主持過《大陸尋奇》外景、參演《在光裏的人》，並以排球好手身份活躍，近期在世壯運奪金，並與國小同學、前排球國手詹詠引結婚。

張晏塵去年6月答應詹詠引的求婚，時隔半年，兩人於昨（3日）低調舉辦婚禮，她在婚禮上加碼宣布懷孕好消息，讓婚禮現場驚喜連連。她與曾是排球國手的老公詹詠引因共同信仰結緣，婚禮選在板橋福音堂舉行，並邀請宋逸民擔任證婚人，儀式溫馨又莊重，隨後再移師附近飯店宴客。

宋逸民擔任張晏塵、詹詠引的結婚證婚人。（翻攝自Instagram）

張晏塵（左）、詹詠引開心辦婚宴。（翻攝自Instagram）

張晏塵身穿平口蕾絲白紗，臉上掛著藏不住的幸福笑容，讓親友紛紛稱讚「真的太美了」。到了婚宴，她換上灰藍色禮服，裙襬點綴水鑽，宛如童話中的公主。夫妻倆在台上正式公開她已懷孕3個月，並與親友一起揭曉寶寶性別，當氣球戳破、粉紅色小氣球瞬間飄出，也宣布兩人即將迎接可愛女兒誕生，幸福氛圍感染全場。

張晏塵（右）、詹詠引開心辦婚宴。（翻攝自Instagram）

