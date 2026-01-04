自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朴娜勑車內活春宮！經紀人19禁爆料 韓網批評太過火

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國諧星朴娜勑前天（2日）被經紀人爆料大玩車震，還激動到踢椅背。消息傳出，不少韓國網友紛紛對朴娜勑表達同情，認為儘管她近期爭議不少，但私密生活被外流就太誇張了。

經紀人爆料朴娜勑車震，引來韓國網友批評太過火。（翻攝自IG）經紀人爆料朴娜勑車震，引來韓國網友批評太過火。（翻攝自IG）

朴娜勑近期爭議一籮筐，她被前經紀人爆料長期濫用職權，要求經紀人24小時待命，還要幫她做一些與工作無關的私事，甚至拿酒杯砸傷經紀人，只因為經紀人不願喝酒，涉嫌職場霸凌。接著朴娜勑又被爆出「打針阿姨」事件，在非醫療場所接受注射，被質疑是違反《醫療法》，甚至連SHINee Key都傳出涉案，風波不斷。

本月2日，韓國媒體Channel A取得前經紀人在去年12月18日向首爾市地方勞動廳江南分廳提交的申訴書，內文指出，經紀人在開車時，朴娜勑在後座與男友享受魚水之歡，讓經紀人在被迫在視覺、聽覺上接受不願面對的狀況。消息一出掀起譁然，原本外界對朴娜勑的負評一面倒，結果因為這次車震事件，風向卻有些變化。

韓國媒體《體育首爾》標題寫著「在車內的19禁指控，圍繞在朴娜勑身旁的爆料會不會太超過了」。《朝鮮日報》標題則是「朴娜勑因為19禁的車內爆料引發爭議，大眾輿論兩極」。報導更引述網友留言，「外流了我們不想知道的私生活」、「這跟人身攻擊有什麼兩樣」、「在沒有經過法律判決就披露太多內容」、「把職場霸凌跟外流隱私混為一談，只會模糊焦點」、「發布大家不想知道的內容，其實也是一種暴力」。不過也有人認為，在車上也算是工作場所，那麼就應該展開調查。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中