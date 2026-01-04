朴娜勑車內活春宮！經紀人19禁爆料 韓網批評太過火

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國諧星朴娜勑前天（2日）被經紀人爆料大玩車震，還激動到踢椅背。消息傳出，不少韓國網友紛紛對朴娜勑表達同情，認為儘管她近期爭議不少，但私密生活被外流就太誇張了。

經紀人爆料朴娜勑車震，引來韓國網友批評太過火。（翻攝自IG）

朴娜勑近期爭議一籮筐，她被前經紀人爆料長期濫用職權，要求經紀人24小時待命，還要幫她做一些與工作無關的私事，甚至拿酒杯砸傷經紀人，只因為經紀人不願喝酒，涉嫌職場霸凌。接著朴娜勑又被爆出「打針阿姨」事件，在非醫療場所接受注射，被質疑是違反《醫療法》，甚至連SHINee Key都傳出涉案，風波不斷。

本月2日，韓國媒體Channel A取得前經紀人在去年12月18日向首爾市地方勞動廳江南分廳提交的申訴書，內文指出，經紀人在開車時，朴娜勑在後座與男友享受魚水之歡，讓經紀人在被迫在視覺、聽覺上接受不願面對的狀況。消息一出掀起譁然，原本外界對朴娜勑的負評一面倒，結果因為這次車震事件，風向卻有些變化。

韓國媒體《體育首爾》標題寫著「在車內的19禁指控，圍繞在朴娜勑身旁的爆料會不會太超過了」。《朝鮮日報》標題則是「朴娜勑因為19禁的車內爆料引發爭議，大眾輿論兩極」。報導更引述網友留言，「外流了我們不想知道的私生活」、「這跟人身攻擊有什麼兩樣」、「在沒有經過法律判決就披露太多內容」、「把職場霸凌跟外流隱私混為一談，只會模糊焦點」、「發布大家不想知道的內容，其實也是一種暴力」。不過也有人認為，在車上也算是工作場所，那麼就應該展開調查。

